🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bundesrat berät über 'Recht auf Vergessenwerden' bei Krebs

    Für Sie zusammengefasst
    • Recht auf Vergessenwerden schützt vor Nachteilen
    • Länder fordern Schutz für Krebsüberlebende
    • Fristen sollen sich nach Rückfallrisiko richten
    Bundesrat berät über 'Recht auf Vergessenwerden' bei Krebs
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Eine überstandene Krebserkrankung soll Menschen später nicht mehr etwa bei Versicherungen, Krediten oder einer Adoption zum Nachteil werden. Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Niedersachsen wollen dafür ein gesetzliches "Recht auf Vergessenwerden" schaffen. Es gehe dabei um "das Vergessenwerden einer Erkrankung", sagte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), im Bundesrat. Schwesig, die selbst eine Brustkrebserkrankung überstanden hat, machte ihre Erkrankung 2019 öffentlich.

    Thüringen hat sich dem Vorstoß angeschlossen. Der Bundesrat überwies die Initiative am Freitag zur weiteren Beratung an mehrere Ausschüsse. Nach dem Vorschlag sollen Krebserkrankte nach Ablauf medizinisch begründeter Fristen ihre frühere Krebserkrankung nicht mehr offenlegen müssen. Bereits gespeicherte Angaben sollen dann gelöscht werden. Wie lang diese Fristen sein sollen, soll sich unter anderem nach dem Stand der Forschung und dem Rückfallrisiko richten.

    Schwesig verwies im Bundesrat auch auf ihre eigene Krebserkrankung. "Nicht immer, aber viele Menschen erleben, was ich selber persönlich erlebt habe, dass man an Krebs erkranken kann, Krebs überwinden kann und wieder gesund werden kann." Trotzdem könne eine frühere Erkrankung später noch Nachteile mit sich bringen, so Schwesig. Besonders betroffen sind demnach jüngere Menschen, die ihr ganzes Leben noch vor sich hätten./bro/DP/stk






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Bundesrat berät über 'Recht auf Vergessenwerden' bei Krebs Eine überstandene Krebserkrankung soll Menschen später nicht mehr etwa bei Versicherungen, Krediten oder einer Adoption zum Nachteil werden. Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Niedersachsen wollen dafür ein gesetzliches "Recht auf Vergessenwerden" …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     