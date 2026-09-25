Länder fordern verlässliches Vorgehen gegen teure Energie

BERLIN (dpa-AFX) - Aus den Ländern kommen Forderungen nach mehr Verlässlichkeit und einem umfassenderen Vorgehen gehen hohe Energiepreise. Der erneute Tankrabatt von 17 Cent je Liter sei wichtig für die Menschen, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im Bundesrat. "Aber es wird nicht reichen. Der Sprit muss nach meiner Auffassung wieder unter 2 Euro." Es brauche außerdem einen Spritpreisdeckel und eine Steuer auf "extrem maximierte" Gewinne von Mineralölkonzernen. Wer eine Übergewinnsteuer ablehne, könne ja gerne ein anderes Instrument vorschlagen.

Schwesig betonte, das Thema bezahlbares Leben für die Menschen vor Ort sei elementar. "Eine Demokratie bleibt auch nur dann stabil, wenn die Menschen, die in der Demokratie leben, spüren, dass der Staat sie auch unterstützt." Sie kritisierte mit Blick auf die Wahlen in ihrem Land und in Sachsen-Anhalt mit Zugewinnen der AfD das Beenden des vorherigen Tankrabatts Ende Juni durch die schwarz-rote Koalition im Bund. "Man hat einfach den Tankrabatt auslaufen lassen in der Hoffnung, irgendwie wird es schon gut werden."