DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Aumovio auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aumovio von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christoph Laskawi passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an jüngste Signale des Autozulieferers sowie aktuelle Produktions- und Währungsprognosen an./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET
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Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 37,00EUR auf Tradegate (25. September 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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