DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Aumovio auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aumovio von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christoph Laskawi passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an jüngste Signale des Autozulieferers sowie aktuelle Produktions- und Währungsprognosen an./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 37,00EUR auf Tradegate (25. September 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: Aumovio

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

