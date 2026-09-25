DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft OHB SE auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für OHB nach einer Roadshow von 275 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt unterschätze die Wachstumsdynamik und das mittelfristige Auftragspotenzial des Spezialisten für Raumfahrtsysteme, schrieb Sriram Krishnan am Donnerstag. Die jüngste Kursschwäche bringe eine gute Gelegenheit für einen Wiedereinstieg mit sich./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,00 % und einem Kurs von 176,8EUR auf Tradegate (25. September 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Sriram Krishnan

Analysiertes Unternehmen: OHB SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 275

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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