DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASOS auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Asos von 400 auf 450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung des Onlinehändlers gelinge derzeit auch ohne Hilfe des Marktumfelds, schrieb Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Treiber höherer Gewinnziele sei eine starke Margenentwicklung./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,65 % und einem Kurs von 5,61EUR auf Tradegate (24. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ASOS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4,5

Kursziel alt: 4

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

