DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DocMorris auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 12,50 Franken auf "Buy" belassen. Die starke Dynamik aus dem ersten Halbjahr dürfte sich fortgesetzt haben, schrieb Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Oktober. Das Neunmonatswachstum dürfte mit 13 Prozent am oberen Ende der jüngst für das Gesamtjahr erhöhten Prozentspanne liegen./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,32 % und einem Kurs von 11,99EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jan Koch

Analysiertes Unternehmen: DocMorris

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,50

Kursziel alt: 12,50

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

