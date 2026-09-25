DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VERBIO AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei stark gewesen und der Ausblick erscheine konservativ, schrieb Manuela Stuerzer am Donnerstag in ihrer ersten Reaktion auf die Zahlen./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 30,92EUR auf Tradegate (25. September 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Manuela Stuerzer

Analysiertes Unternehmen: VERBIO AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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