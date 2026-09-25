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    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VERBIO AG auf 'Buy'

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VERBIO AG auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei stark gewesen und der Ausblick erscheine konservativ, schrieb Manuela Stuerzer am Donnerstag in ihrer ersten Reaktion auf die Zahlen./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 30,92EUR auf Tradegate (25. September 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Manuela Stuerzer
    Analysiertes Unternehmen: VERBIO AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 42
    Kursziel alt: 42
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 42,00, was eine Steigerung von +36,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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