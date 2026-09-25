DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft H&M auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 160 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Nur dank der Zollrückerstattungen hätten die Schweden die Erwartungen im dritten Geschäftsquartal übertroffen, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Das aktuelle Wachstum im September entspreche dem Trend des zweiten Quartals./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 14,37EUR auf Tradegate (25. September 2026, 11:56 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
Währung: SEK
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
Währung: SEK
Zeitrahmen: 12m
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