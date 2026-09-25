Boehringer Ingelheim und die WHO Foundation starten eine weltweite Zusammenarbeit, um die Versorgungslücke im Bereich Adipositas und Stoffwechselgesundheit zu schließen

Adipositas zählt zu den dringendsten globalen Herausforderungen im Gesundheitsbereich. Im Jahr 2022 waren weltweit mehr als 2,5 Milliarden Erwachsene und über 390 Millionen Kinder und Jugendliche übergewichtig; jeder achte Mensch weltweit lebte mit Adipositas, deren Prävalenz sich bei Erwachsenen seit 1990 mehr als verdoppelt hat.

GENF, 25. September 2026 /PRNewswire/ -- Boehringer Ingelheim und die WHO Foundation gaben heute eine dreijährige Zusammenarbeit bekannt, um Fortschritte bei der Bekämpfung von Adipositas und den damit verbundenen Stoffwechselerkrankungen in ressourcenarmen Regionen zu beschleunigen.

Die Zusammenarbeit, die durch einen Beitrag von Boehringer Ingelheim in Höhe von 5 Millionen US-Dollar an die WHO Foundation unterstützt wird, zielt darauf ab, die Vorbereitung und Bereitschaft der Gesundheitssysteme zur Überwachung und Versorgung bei Adipositas sowie damit verbundenen Stoffwechselerkrankungen zu stärken und Ansätze zu ermöglichen, die den Gesundheitssektor sowie andere Sektoren zusammenbringen und Menschen mit nichtübertragbaren Krankheiten (NCDs) sinnvoll in politische Diskussionen über eine patientenzentrierte Versorgung einbeziehen.

„Das Ausmaß sowie die Komplexität der Herausforderungen im Zusammenhang mit Adipositas und Stoffwechselerkrankungen erfordern einen integrierten Ansatz, der die Grundlagen der Versorgung stärkt", sagte Anil Soni, Geschäftsführer der WHO Foundation. „Durch diese Zusammenarbeit mit Boehringer Ingelheim werden wir Ländern ermöglichen, wissenschaftliche Erkenntnisse und globale Leitlinien in integrierte Leistungen umzusetzen, die den Bedürfnissen der Menschen gerecht werden. Die Zusammenarbeit kann außerdem Erkenntnisse und praktische Modelle hervorbringen, die den Fortschritt weit über die ursprünglich beteiligten Länder hinaus fördern."