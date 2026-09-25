Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,66 %

Steadfast Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,66 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +9,47 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 16,26 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Steadfast Group investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +6,63 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Steadfast Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,66 % Dividendenrendite bietet Steadfast Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +9,47 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Steadfast Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,66 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 16,26. Steadfast Group weist eine Marktkapitalisierung von 3,94 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,66 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Steadfast Group ist ein führendes Versicherungsnetzwerk in Australien und Neuseeland, das umfassende Versicherungs- und Risikomanagementlösungen bietet. Mit einem großen Netzwerk und maßgeschneiderten Dienstleistungen hebt es sich von Konkurrenten wie Aon und Marsh ab.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Steadfast Group konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +9,47 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Steadfast Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.09.2026

Am heutigen Handelstag musste die Steadfast Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -0,56 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,66 %, eine Investition von etwa 327.869€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2027 0,210000 +5,53 % +3,66 % 2026 0,199000 +9,64 % +3,74 % 2025 0,181500 +15,24 % +2,99 % 2024 0,157500 +14,13 % +2,74 % 2023 0,138000 +13,11 % +2,47 % 2022 0,122000 0,00 % +2,52 %

Warum Steadfast Group für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,66 %

Stetiges Dividendenwachstum: +9,47 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 16,26

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 27.323 € 3.000 € 81.968 € 6.000 € 163.935 € 12.000 € 327.869 €

Steadfast Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,56 % 1 Monat 0,00 % 3 Monate +16,45 % 1 Jahr +4,12 %

Informationen zur Steadfast Group Aktie

Es gibt 1 Mrd. Steadfast Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,94 Mrd. € wert.

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Ob die Steadfast Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Steadfast Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.