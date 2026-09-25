Iran isoliert: US-Sanktionen bringen Luftfahrt ins Wanken

Die USA hatten Anfang September umfangreiche Sanktionen gegen den iranischen Luftfahrtsektor verhängt. Betroffen sind nach Angaben Washingtons zahlreiche iranische Fluggesellschaften und weitere Unternehmen, denen die Unterstützung des iranischen Militär- und Sicherheitsapparats vorgeworfen wird. Die US-Regierung argumentiert, dass einige Airlines für den Transport von Personal, Ausrüstung und Gütern genutzt würden.

Der Druck auf den Iran wächst weiter. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben sämtliche Flüge iranischer Fluggesellschaften von und nach dem Land bis auf Weiteres ausgesetzt. Die Entscheidung erfolgte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur WAM im Zusammenhang mit neuen US-Sanktionen gegen die iranische Luftfahrtbranche. Für Iran ist der Schritt besonders schmerzhaft, weil Dubai ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für iranische Reisende und Unternehmen ist. Über die Emirate liefen bislang zahlreiche Verbindungen für Geschäftsreisen, Handel und internationale Transitstrecken. Eine Verbindung von Teheran nach Dubai wurde bereits kurz vor dem geplanten Start gestrichen, obwohl Tickets verkauft worden waren.

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Die Sanktionen erhöhen den Druck auf iranische Fluggesellschaften erheblich. Neben Flugverboten drohen auch Probleme bei Wartung, Ersatzteilen, Betankung und internationalen Dienstleistungen. Mehrere Länder haben ihre Zusammenarbeit mit iranischen Airlines bereits eingeschränkt, während einige Staaten wie China weiterhin Verbindungen ermöglichen.

Für die iranische Wirtschaft kommt die Verschärfung zu einem schwierigen Zeitpunkt. Das Land kämpft bereits mit hoher Inflation, einer schwachen Währung und umfangreichen internationalen Einschränkungen. Der Luftverkehr ist zwar nur ein Teil der Gesamtwirtschaft, doch die Einschränkung internationaler Verbindungen erschwert Handel, Investitionen und Geschäftsreisen zusätzlich.

An den Märkten richtet sich der Blick vor allem auf die möglichen Folgen für Energiepreise und die geopolitische Lage im Nahen Osten. Eine weitere Eskalation zwischen Iran und den USA könnte die Risiken für die Ölversorgung aus der Region erhöhen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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