GOLDMAN SACHS stuft Argenx auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 973 auf 982 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rajan Sharma sieht Überraschungspotenzial für die Markterwartungen an das Immunsuppressivum Vyvgart im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich, wie er in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 22. Oktober schrieb. Beim niederländischen Antikörperspezialisten laufe es insgesamt solide./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:27 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 848EUR auf Tradegate (25. September 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Rajan Sharma

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 982

Kursziel alt: 973

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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