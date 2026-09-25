JEFFERIES stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Auf der jährlich stattfindenden Technologiekonferenz des Facebook-Mutterkonzerns Meta hätten dieser und der Brillenkonzern ihr erweitertes Portfolio an wegweisenden KI-Brillen präsentiert, schrieb Julien Dormois in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Auch der neue KI-Agent "Muse" von Meta werde künftig in KI-Brillen integriert. Damit könnten beide Unternehmen ihre jeweilige Marktführerschaft ausbauen./rob/la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 143,7EUR auf Tradegate (25. September 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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