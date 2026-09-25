🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHumana AktievorwärtsNachrichten zu Humana

    Besonders beachtet!

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Humana Aktie auf Höhenflug - 25.09.2026

    Kursbewegung von +3,95 % bei Humana am 25.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Humana Aktie auf Höhenflug - 25.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Humana Inc. ist ein US-Krankenversicherer mit Fokus auf Medicare Advantage, Medicaid und Zusatzversicherungen. Zudem bietet das Unternehmen Gesundheitsmanagement, Home-Health-Services und Apothekenleistungen. Humana zählt zu den führenden Medicare-Anbietern. Wichtige Konkurrenten sind UnitedHealth, CVS/Aetna, Cigna und Anthem/Elevance. Stärke: starke Position im Seniorenmarkt und integrierte Versorgungsmodelle.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Humana Aktie am 25.09.2026

    Die Anleger von Humana dürfen sich über ein Kursplus von +3,95 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 342,00. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    7.220,63€
    Basispreis
    4,58
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8.243,79€
    Basispreis
    4,58
    Ask
    × 14,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Humana über einen Zuwachs von +3,79 % freuen.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,60 %. Im Jahr 2026 gab es für Humana bisher ein Plus von +50,16 %.

    Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,25 % geändert.

    Humana Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,39 %
    1 Monat -0,60 %
    3 Monate +3,79 %
    1 Jahr +47,93 %
    Stand: 25.09.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur Humana Aktie

    Es gibt 120 Mio. Humana Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,35 Mrd.EUR € wert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,19 %. CVS Health notiert im Minus, mit -0,43 %. Centene notiert im Plus, mit +0,11 %. Unitedhealth Group verliert -0,24 %

    Humana Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Humana Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Humana Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Humana

    +1,82 %
    -2,98 %
    -0,61 %
    +4,49 %
    +49,47 %
    -30,33 %
    -4,48 %
    +109,36 %
    +3.981,63 %
    ISIN:US4448591028WKN:856584
    Humana direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Humana Aktie auf Höhenflug - 25.09.2026 Kursbewegung von +3,95 % bei Humana am 25.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     