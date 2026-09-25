Humana Aktie auf Höhenflug - 25.09.2026

Die Anleger von Humana dürfen sich über ein Kursplus von +3,95 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 342,00€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Humana Inc. ist ein US-Krankenversicherer mit Fokus auf Medicare Advantage, Medicaid und Zusatzversicherungen. Zudem bietet das Unternehmen Gesundheitsmanagement, Home-Health-Services und Apothekenleistungen. Humana zählt zu den führenden Medicare-Anbietern. Wichtige Konkurrenten sind UnitedHealth, CVS/Aetna, Cigna und Anthem/Elevance. Stärke: starke Position im Seniorenmarkt und integrierte Versorgungsmodelle.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Humana über einen Zuwachs von +3,79 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,60 %. Im Jahr 2026 gab es für Humana bisher ein Plus von +50,16 %.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,25 % geändert.

Humana Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,39 % 1 Monat -0,60 % 3 Monate +3,79 % 1 Jahr +47,93 %

Informationen zur Humana Aktie

Stand: 25.09.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 120 Mio. Humana Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,35 Mrd.EUR € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,19 %. CVS Health notiert im Minus, mit -0,43 %. Centene notiert im Plus, mit +0,11 %. Unitedhealth Group verliert -0,24 %

Humana Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Humana Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Humana Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.