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    Selenskyj warnt

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    Finanzierung von Drohnen gefährdet

    Für Sie zusammengefasst
    • Haushaltsloch gefährdet ukrainische Drohnenkäufe
    • Selenskyj warnt vor Finanzproblemen im Januar
    • EU soll Kredit für die Ukraine schneller überweisen
    Selenskyj warnt - Finanzierung von Drohnen gefährdet
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW (dpa-AFX) - Das ukrainische Haushaltsloch von umgerechnet über 23 Milliarden Euro gefährdet laut Präsident Wolodymyr Selenskyj die Finanzierung von kriegswichtigen Drohnenkäufen. "Wenn wir sie nicht im Oktober und November bestellen und bezahlen, dann werden wir ernsthafte Probleme im Januar und Februar haben", sagte der Staatschef zu Journalisten in Kiew.

    Etwas mehr als ein Drittel der Finanzierungslücke betreffe Drohnenkäufe für die ersten drei Monate 2027. Selenskyj rief dabei die Europäische Kommission auf, die nächsten Zahlungen aus einem im April bereitgestellten Kredit über 90 Milliarden Euro schneller zu überweisen.

    Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 mit massiver westlicher Unterstützung gegen eine großangelegte russische Invasion. Mit weitreichenden Drohnen attackiert das ukrainische Militär immer wieder vor allem Anlagen der russischen Ölindustrie, um Russland die Finanzierung des Krieges zu erschweren./ast/DP/stk






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