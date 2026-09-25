Silberpreis im Höhenflug +1,79 % auf 65,02 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 44,73476USD. Heute, bei 65,02USD, wäre daraus ein Vermögen von 7.267,11USD geworden – ein Plus von +45,34 %.

Mit einem Plus vonklettert der Silberpreis auf 65,02. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Einordnung des Silberrückgangs: Einige sehen nach rund 50 % Minus seit Januar und täglichen Verlusten einen anhaltenden Crash mit Risiken bis 30 USD. Andere werten die Bewegung seit Mai als Seitwärtsphase; unter 50/45 USD wäre es für sie ein Crash. Umstritten sind Knappheit und Substituierbarkeit sowie Ziele von 100 bis 148 USD zum Jahresende.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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