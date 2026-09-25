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Einer Million VW-Autos in Deutschland droht Lenkungsausfall
- Rund eine Million VW-Modelle könnten betroffen sein
- Schraubenabriss kann zu einem Lenkungsausfall führen
- Korrosion wird durch neue Schrauben verhindert
FLENSBURG (dpa-AFX) - Knapp eine Million Fahrzeuge von Volkswagen und seiner Töchter Audi und Seat in Deutschland könnten nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) ein Problem haben. Wegen eines Schraubenabrisses könne es hier zu einem Lenkungsausfall kommen, wie aus Daten der Behörde hervorgeht. Um das Problem zu lösen, müsse die Lenkungsverschraubung durch eine korrosionsresistentere Schraube ersetzt werden, hieß es vom KBA weiter. Zuvor hatte das Portal "t-online.de" berichtet.
Betroffen sind laut KBA die VW -Modelle Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy und Golf, die zwischen dem 24. September 2013 und dem 1. Juli 2024 produziert wurden. Weltweit handele es sich potenziell um fast 2,16 Millionen Fahrzeuge, davon knapp 900.000 in Deutschland.
Dasselbe Problem tauche beim Audi Q3 mit einem Produktionszeitraum zwischen 31.10.2017 bis 23.05.2024 auf. Hier seien weltweit fast 700.000 Fahrzeuge potenziell betroffen, davon gut 58.500 in Deutschland. Selbes gilt laut KBA für die Seat-Modelle Ateca und Tarraco im Produktionszeitraum April 2016 bis September 2024. Die genaue Zahl der betroffenen Seat-Fahrzeuge war zunächst jedoch nicht bekannt. Für andere Konzernmarken wie Skoda fanden sich in den KBA-Daten zunächst keine Informationen.
Korrosion kann Lenkung beeinträchtigen
Audi erklärte, interne Qualitätsprüfungen hätten das Problem bei bestimmten Produktionschargen des Q3 aufgedeckt. Unter bestimmten Umwelteinflüssen und nach langjährigem Betrieb unter Streusalz-Einfluss könne Korrosion an einer Befestigungsverschraubung der Lenkung entstehen. Schreite sie fort, könne in Einzelfällen die Funktion der Lenkung beeinträchtigt werden.
"Bislang gab es in diesem Zusammenhang keine Personen- oder weitergehenden Sachschadensfälle", teilte Audi weiter mit. Der Hersteller bittet die Halter der betroffenen Fahrzeuge im Rahmen eines vorsorglichen Rückrufs in die Werkstätten. Dort soll die Verschraubung getauscht werden. Ein Statement von Volkswagen lag zunächst nicht vor./bvi/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 71,28 auf Tradegate (25. September 2026, 13:17 Uhr) gehandelt.
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Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,87 %/+67,46 % bedeutet.
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Die als energisch verkaufte Formelharmonie https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/vw-sparplan-102.html ist letztlich eine Einigung auf Untätigkeit und kognitive Verweigerung jetzt. Man erzählt was von agil und lässt neben Chancen auch Notwendigkeiten liegen, offensichtlich fehlt schon Erneuerungswille und die gemeinsame Zukunftsplünderung soll so bleiben. Dabei ist die Aufgabe klar, Kosten runter und vom Markt her denken. Ein Marktführungskonzept ist bei der Erbmasse nicht schwer, falls die Klüngelwirtschaft angegangen wird.
Ich jedenfalls habe dem Diesel, Heizöl, Benzin und Gas tschüss gesagt. Jetzt bleibt am Ende des Monats richtig Geld über weil regenerativ einfach günstig ist und es man selbst in der Hand hat. Egal was in der Welt los ist. 800 km geladen am WE. Kostet gerade mal 10€ da weniger Einspeisung. Man merkt es einfach nicht, dass man für Mobilität Geld ausgibt, wenn einmal investiert wurde
Gewinnwarnung, was bitte ist eine Gewinnwarnung?