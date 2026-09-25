Solana – zieht die zweite Reihe an?

Am Kryptomarkt ist seit August eine signifikante Erholung festzustellen. Diese zieht auch Kryptos aus der zweiten Reihe mit nach oben und nicht nur Bitcoin und Ethereum profitieren. Ebenfalls positiv sieht es aus bei Solana, während der Coin jedoch auf zwölf Monate noch ein Minus von nahezu 40 Prozent aufweist. Wie ist das aktuelle Umfeld bei Solana und wie sieht das Setup aus? Damit wollen wir uns heute beschäftigen.

Zunächst einmal fällt auf: Die Erholung bei Solana steht inzwischen auf mehreren Beinen. Der Kurs hat sich von den Tiefs deutlich gelöst und notiert aktuell wieder im Bereich von 117 Dollar. Gleichzeitig fließt neues Kapital in den Markt. Allein am 24. September verzeichneten die Spot-ETFs auf Solana einen Nettozufluss von rund 28 Millionen Dollar. Damit summieren sich die Zuflüsse inzwischen auf rund 168 Millionen Dollar.

Das ist deshalb interessant, weil sich damit die Nachfragebasis verändert. Solana ist längst nicht mehr ausschließlich ein Spielball der klassischen Kryptospekulation. Stablecoins, tokenisierte Vermögenswerte und institutionelle Anwendungen gewinnen im Netzwerk an Bedeutung. Nach Angaben von The Block hat das Stablecoin-Volumen auf Solana in diesem Jahr bereits fünf Billionen Dollar überschritten, während die Bestände an Real-World-Assets auf mehr als 4,5 Milliarden Dollar gestiegen sind.

Passende Hebelprodukte vom CMC Markets Zertifikate auf Solana sind der Bull WKN CMC5KU und der Bear WKN CMC5LP – jeweils Hebel um 5.

Auch technologisch bleibt die Story intakt. Mit Alpenglow steht ein wichtiges Upgrade an, das die Geschwindigkeit und Finalität des Netzwerks weiter verbessern soll. Für den Kapitalmarkt ist entscheidend, ob daraus tatsächlich zusätzliche Anwendungen und damit nachhaltige Nachfrage entstehen.

Kommen wir damit zum Chart. Nach dem kräftigen Anstieg ist eine Verschnaufpause zunächst nichts Ungewöhnliches. Die Marke von 120 Dollar stellt kurzfristig einen wichtigen Widerstand dar. Gelingt der nachhaltige Ausbruch darüber, würde sich das technische Bild weiter aufhellen. Auf der Unterseite kommt der Bereich um 110 Dollar eine besondere Bedeutung zu. Solange diese Zone verteidigt wird, lässt sich die jüngste Bewegung als intakte Erholung interpretieren. Fällt Solana dagegen nachhaltig darunter, rückt die Marke von 100 Dollar wieder in den Fokus.

Damit bleibt Solana ein spannender Gradmesser für die Risikobereitschaft am Kryptomarkt. Die Kombination aus steigenden Kapitalzuflüssen, wachsender Netzwerknutzung und technischen Verbesserungen liefert derzeit mehrere Argumente für die Erholung. Gleichzeitig ist der Abstand zum früheren Rekordhoch weiterhin erheblich. Genau deshalb bleibt die entscheidende Frage: Handelt es sich nur um eine Gegenbewegung oder entsteht daraus tatsächlich ein neuer Aufwärtstrend?

Für die kommenden Wochen sind damit vor allem zwei Marken entscheidend: 120 Dollar auf der Oberseite und 110 Dollar auf der Unterseite. Der Markt muss zeigen, welche davon zuerst nachhaltig fällt – oder fällt.