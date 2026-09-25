net digital: 2026-Prognose für Umsatz und EBITDA angehoben
Die net digital AG legt nach: Dank eines starken ersten Halbjahres hebt das Unternehmen seine Prognose für Umsatz und Ergebnis im Gesamtjahr 2026 deutlich an.
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- Die net digital AG hebt ihre Gesamtjahresprognose für 2026 aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs an.
- Für 2026 erwartet das Unternehmen nun einen Umsatz von rund 60 Mio. Euro.
- Das prognostizierte EBITDA liegt künftig bei 6,2 bis 6,5 Mio. Euro.
- Zuvor hatte net digital einen Umsatz von 48 bis 53 Mio. Euro und ein EBITDA von 4,7 bis 5,2 Mio. Euro erwartet.
- Die positive Geschäftsentwicklung wird von allen Geschäftsbereichen gleichermaßen getragen.
- Die endgültigen Halbjahreszahlen 2026 bestätigen einen Umsatz von 31 Mio. Euro und ein EBITDA von 3,2 Mio. Euro; der Halbjahresbericht soll am 25. September 2026 veröffentlicht werden.
Der Kurs von net digital lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,35EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +12,06 % im
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14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 27,70EUR das entspricht einem Minus von -2,29 % seit der Veröffentlichung.
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