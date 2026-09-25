net digital AG Boosts 2026 Revenue & EBITDA Guidance
Boosted by robust first-half momentum, net digital AG has sharply lifted its 2026 outlook, signaling stronger revenue and earnings ahead.
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- net digital AG raised its full-year 2026 forecast due to strong business performance in the first half of the year, which has continued since then.
- The company now expects approximately **EUR 60 million in revenue** for 2026.
- Expected 2026 EBITDA has been increased to **EUR 6.2–6.5 million**.
- The previous forecast was **EUR 48–53 million in revenue** and **EUR 4.7–5.2 million in EBITDA**.
- Final first-half 2026 results confirmed the preliminary figures: **EUR 31 million in revenue** and **EUR 3.2 million in EBITDA**.
- Positive business performance contributed **equally across all business segments**; the half-year report was published on **25 September 2026**.
The price of net digital at the time of the news was 28,35EUR and was up +12,06 % compared with the previous day.
13 minutes after the article was published, the price was 27,70EUR this corresponds to a minus of -2,29 % since publication.
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