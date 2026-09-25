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    ROUNDUP 2

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    Investor Attestor übernimmt Condor ganz - Staat steigt aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Bund und Hessen geben ihre Condor-Anteile ab
    • Attestor übernimmt 49 Prozent der Condor-Anteile
    • Condor erzielt Gewinn, bleibt unterm Strich im Verlust
    ROUNDUP 2 - Investor Attestor übernimmt Condor ganz - Staat steigt aus
    Foto: Boris Roessler - dpa

    (Aktualisierung: weitere Details)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft Condor ziehen sich der Bund und das Land Hessen zurück. Der britische Mehrheitseigner Attestor übernimmt Ende August 2027 die verbliebenen Anteile von 49 Prozent, die bisher über die SG Luftfahrtgesellschaft vom Bund und Land Hessen gehalten werden. Attestor ziehe dafür eine Kaufoption, die bereits beim Einstieg des Finanzinvestors im Jahr 2021 vereinbart wurde, teilte Condor in Frankfurt mit. "Der Vollzug der Übernahme (Closing) ist zum Stichtag 31. August 2027 geplant."

    Nach der Insolvenz des damaligen Mutterkonzerns Thomas Cook und den Folgen der Corona-Pandemie waren der Bund und das Land Hessen inmitten der Krise eingesprungen. Die Staatshilfen hat Condor im Frühjahr 2026 vorzeitig zurückgezahlt. Dabei handelte es sich um einen Kredit der Förderbank KfW in Höhe von 175 Millionen Euro. Attestor wiederum hatte bei der Überahme von 51 Prozent der Condor-Anteile 450 Millionen Euro an Eigenkapital und für die Erneuerung der Flotte investiert. Nun ordnet Condor die Gesellschafterstruktur neu. Weitere Angaben, etwa zu finanziellen Details, wurden nicht gemacht. Auch Attestor äußerte sich nicht zum Kaufpreis.

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    Condor baut Geschäft um - aber Lage schwierig

    Condor mit mehr als 5.000 Beschäftigten und einer Flotte von rund 60 Flugzeugen hatte in den vergangenen Jahren ihr Geschäft kräftig umgebaut. Sie hat ihre Langstreckenflotte erneuert, baut ihre Kurz- und Mittelstreckenflotte aus und entwickelt ihr Städteflugnetz als Zubringer für das Drehkreuz Frankfurt weiter. Eigene Zubringer sind für Condor wichtig, da Lufthansa den bisherigen Zubringervertrag gekündigt hat. Zudem zog Condor zurück an den Frankfurter Flughafen, nachdem die Airline zuvor ihren Firmensitz aus Kostengründen in den Vorort Neu-Isenburg verlegt hatte.

    Attestor übernimmt die übrigen Condor-Anteile allerdings in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 (30. September) stieg der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwar um ein Viertel auf 151 Millionen Euro, wie Condor im April mitgeteilt hatte. Auch kletterte die Zahl der Passagiere um 13 Prozent auf gut 9,6 Millionen Menschen.

    Unterm Strich wuchs aber der Verlust um 13,7 Prozent auf 110,43 Millionen Euro. Grund waren interne Darlehenszinsen gegenüber Attestor und hohe Leasing-Bewertungen der meist noch sehr jungen Flugzeuge.

    Zudem belasten gestiegene Kerosinpreise infolge des Iran-Kriegs die Airline-Branche. Flugpassagiere müssten sich auf weiter steigende Ticketpreise einrichten, sagte Condor-Chef Peter Gerber Ende August bei einer Luftverkehrsveranstaltung in Frankfurt, auch mit Blick auf die Lage am Persischen Golf./als/DP/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 7,702 auf Tradegate (25. September 2026, 13:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8571EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -9,11 %/+16,85 % bedeutet.





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