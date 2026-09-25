Plusvisionen-Analyse
Hohe Übernahme-Aufschläge für Berentzen, Nagarro, All for One - die Bedeutung
Was die hohen Übernahme-Aufschläge für Berentzen, Nagarro, All for One zu bedeuten haben
Gerade gibt es ein Übernahme-Angebot für den deutschen Spirituosen-Hersteller Berentzen durch die amerikanische Sazerac. Am 21. September 2026 hat die Berentzen mit Sazerac eine Zusammenschlussvereinbarung abgeschlossen. Der Berentzen-Kurs schoss gewaltig nach oben. Ähnliches war es bei den IT-Übernahmen von Nagarro und All for One. Das lässt Zweifel an der Effizienz des deutschen Kapitalmarkts im Bereich der Nebenwerte aufkommen. Und was sollten Aktionäre bei Berentzen tun? Weiterlesen
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