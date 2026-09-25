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    Besonders beachtet!

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    Evonik Industries Aktie steigt am 25.09.2026 kräftig

    Die Evonik Industries Aktie notiert am 25.09.2026 mit +8,34 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Evonik Industries Aktie steigt am 25.09.2026 kräftig
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Evonik Industries ist ein Spezialchemiekonzern mit Fokus auf hochwertige Additive, Spezialpolymere, Tierernährung, Healthcare- und Performance-Materialien. Starke Position in Nischenmärkten, u.a. Automotive, Bau, Konsumgüter, Pharma. Wichtige Wettbewerber: BASF, Clariant, DSM, Arkema, Lanxess. USP: hohe F&E-Intensität, anwendungsnahe Lösungen, Fokus auf margenstarke Spezialchemie statt Massenchemie.

    Evonik Industries Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 25.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Evonik Industries Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,34 % im Plus. Die Evonik Industries Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,80 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 19,485. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Evonik Industries einen Gewinn von +25,92 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,60 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,95 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Evonik Industries um +50,66 % gewonnen.

    Während Evonik Industries heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,51 %.

    Evonik Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,60 %
    1 Monat +6,95 %
    3 Monate +25,92 %
    1 Jahr +32,96 %
    Stand: 25.09.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Evonik Industries Aktie

    Es gibt 466 Mio. Evonik Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,99 Mrd.EUR € wert.

    BASF streckt bei Evonik die Fühler aus


    Mitten in einer tiefen Branchenkrise greift der Chemiekonzern BASF laut einem Pressebericht nach dem Spezialchemiekonzern Evonik . Die Ludwigshafener seien hinsichtlich einer Übernahme auf die Essener und die RAG-Stiftung als ihren Großaktionär …

    Evonik schießen hoch nach FT-Bericht über BASF-Interesse


    Erneute Übernahmespekulationen nach einem Bericht der "Financial Times" (FT) haben die Aktien von Evonik am Freitagmittag ordentlich in Schwung gebracht. Mit 11 Prozent Plus auf knapp über 20 Euro erklommen sie das höchste Niveau seit Mai 2025. …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,12 %. Clariant notiert im Minus, mit -2,22 %. Lanxess notiert im Minus, mit -2,32 %. Wacker Chemie verliert -0,40 % Covestro notiert im Minus, mit -0,17 %.

    Evonik Industries Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Evonik Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evonik Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evonik Industries

    +8,49 %
    +14,88 %
    +6,78 %
    +25,23 %
    +31,75 %
    +1,43 %
    -34,48 %
    -40,49 %
    -41,01 %
    ISIN:DE000EVNK013WKN:EVNK01
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