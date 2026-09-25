Börsen Update
Börsen Update Europa - 25.09. - FTSE Athex 20 stark +1,34 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:01) bei 25.434,07 PKT und steigt um +0,18 %.
Top-Werte: adidas +2,26 %, Commerzbank +2,07 %, Hochtief +1,63 %
Flop-Werte: BASF -2,31 %, Airbus -1,93 %, Rheinmetall -1,71 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:24) bei 31.139,62 PKT und steigt um +0,51 %.
Top-Werte: Evonik Industries +8,34 %, Nordex +3,86 %, ThyssenKrupp +2,63 %
Flop-Werte: flatexDEGIRO -2,58 %, Lanxess -1,94 %, Schaeffler -1,93 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:34) bei 3.983,30 PKT und steigt um +0,22 %.
Top-Werte: OHB +4,83 %, Nordex +3,86 %, Siemens Healthineers +1,28 %
Flop-Werte: ATOSS Software -5,98 %, TeamViewer -1,95 %, Carl Zeiss Meditec -1,65 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.317,67 PKT und gewinnt bisher +0,17 %.
Top-Werte: adidas +2,26 %, UniCredit +1,74 %, ASML Holding +1,53 %
Flop-Werte: BASF -2,31 %, Airbus -1,93 %, Ferrari -1,76 %
Der AT 20 bewegt sich bei 6.985,87 PKT und steigt um +1,30 %.
Top-Werte: BAWAG Group +2,59 %, Raiffeisen Bank International +2,32 %, voestalpine +1,51 %
Flop-Werte: OMV -0,96 %, Andritz -0,42 %
Der CH 20 bewegt sich bei 13.971,90 PKT und steigt um +0,11 %.
Top-Werte: UBS Group +2,04 %, Amrize +1,64 %, Partners Group Holding +1,16 %
Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -2,04 %, Lonza Group -1,45 %
Der SE 30 steht bei 3.308,15 PKT und gewinnt bisher +0,51 %.
Top-Werte: Sandvik +2,31 %, SKF (B) +1,46 %, Volvo Registered (B) +1,42 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -0,73 %, Essity Registered (B) -0,41 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.800,00 PKT und gewinnt bisher +1,34 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +10,68 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +5,06 %, Viohalco +4,13 %
Flop-Werte: Allwyn -1,85 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,37 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,01 %
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