Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin vor dem Wochenende im Plus – XRP und Solana deutlich stärker - 25.09.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +0,24 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 85.239,52USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +1,11 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +3,96 %, Solana SOL/USD änderte sich um +3,24 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +4,23 %, ETH/USD um +3,04 %, SOL/USD um +6,04 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +10,07 %.
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