Plusvisionen-Analyse
M1 Kliniken - Aktie vor neuem Aufwärtsschub?
Die M1 Kliniken-Aktie zieht seit einiger Zeit wieder an und hat zwei charttechnische Hürden genommen. Spaß machen bei M1 auch die Marge und die Dividende.
In Deutschland und nicht nur dort wird gespritzt und gefüllt. Botox- und Filler-Behandlungen (nicht nur bei Frauen) sind, was die Akzeptanz angeht, vom Frisör-Besuch kaum noch zu unterscheiden. Begonnen wird dabei schon in jungen Jahren und nicht erst im höheren Alter, wenn sich die ersten Risse und Ermüdungen zeigen. Von diesem Trend profitieren die M1 Kliniken, die sich auf Beauty-Medizin spezialisiert haben. Die Aktie zieht seit einiger Zeit wieder an und hat zwei entscheidende charttechnische Hürden genommen. Spaß machen bei M1 auch die Marge und die (voraussichtliche) Dividende. Weiterlesen