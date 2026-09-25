KARX) stellt auf der 26. MK-Equity Investment Conference in München seine globale Wachstumsstrategie vor und präsentiert SkyXero

Das Unternehmen wird seine Strategie zur Verknüpfung von Klimalösungen mit den Märkten, Abnehmern und kommerziellen Verwertungswegen hervorheben, die für eine Skalierung erforderlich sind

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 25. September 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“), ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Kohlenstoff- und Umweltmärkte, gab heute bekannt, dass es am 30. September 2026 auf der 26. MK-Equity Investment Conference in München, Deutschland, einen Vortrag halten wird.

Chad Clovis, Chief Executive Officer, wird den Konferenzteilnehmern die Equity-Story von Karbon-X und die globale Wachstumsstrategie vorstellen. Investoren und Aktionäre, die während seines Aufenthalts in München mit Chad Clovis in Kontakt treten möchten, können sich gerne unter investors@karbon-x.com an das Unternehmen wenden, um einen Termin zu vereinbaren.

Die Konferenz, die nur auf Einladung stattfindet, wird von MK-Equity, dem Family Office von Michael Kott, veranstaltet. MK-Equity und Herr Kott sind bedeutende Investoren von Karbon-X. Die Konferenz bringt Family Offices, vermögende Privatpersonen, aktive Investoren und Unternehmer aus einer Vielzahl von Branchen zusammen und basiert auf einem Ökosystem gleichgesinnter Investoren, deren Fokus auf der Schnittstelle zwischen Menschen und Megatrends liegt.

Im Rahmen der Präsentation wird Karbon-X den Investoren einen Überblick über die expandierenden globalen Aktivitäten des Unternehmens sowie dessen Strategie zur Überbrückung der Kluft zwischen Klimalösungen und kommerzieller Skalierung geben. Die Präsentation wird verdeutlichen, wie Karbon-X Umweltrohstoffe und -attribute entwickelt, vermarktet und kommerzialisiert und dabei vielversprechende Technologien, Projekte und Unternehmen mit den Märkten, Käufern und kommerziellen Wegen verbindet, die für den weiteren Fortschritt und die Skalierung erforderlich sind.

Karbon-X bietet Investoren durch ein diversifiziertes Portfolio an Umweltrohstoffen und firmeneigener Technologie Zugang zu den schnell wachsenden Kohlenstoffmärkten. Durch strukturierte Finanzierungen und den Betrieb mehrerer Unternehmenseinheiten in Nordamerika und Europa ist das Unternehmen gut aufgestellt, um seine weitere globale Expansion voranzutreiben.