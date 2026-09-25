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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall Aktie unter starkem Abgabedruck - 25.09.2026

    Kursbewegung von -1,70 % bei Rheinmetall am 25.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie unter starkem Abgabedruck - 25.09.2026
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Wie hat sich die Rheinmetall-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von -1,70 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für Rheinmetall: Nach einem Rückgang von -2,67 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -1,70 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Rheinmetall in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,22 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -4,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,82 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Rheinmetall auf -36,47 %.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,75 %
    1 Monat -13,82 %
    3 Monate +4,22 %
    1 Jahr -49,63 %
    Stand: 25.09.2026, 14:45 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang unter 1.000 Euro und das Unterschreiten des September-Tiefs; 950 Euro gilt als mögliche nächste Unterstützung. Diskutiert werden eine trotz Auftragsbestand noch anspruchsvolle Bewertung, nachlassende Sektordynamik und hohe Zinsen. Für Q3 am 5. November zählen vor allem weniger negativer Free Cashflow, Kapazitätsaufbau und die Umsetzung der Aufträge.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,72 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 25.09. - FTSE Athex 20 stark +1,34 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Kursflaute – was ist ratsam?


    Die Rheinmetall-Aktie bleibt weiterhin schwach und rutschte zuletzt wieder unter die Marke von 1.000 €. Am Freitag notiert sie aktuell bei ca. 980 €. Damit ist eine klare Richtung der Kursentwicklung derzeit nicht erkennbar. Hier stellen sich die Fragen: Was sind die Ursachen für die aktuelle Kursflaute und wo liegt ein erstes Kursziel? Schwache Börsenstimmung […] The post Rheinmetall-Aktie: Kursflaute – was ist ratsam? first appeared on sharedeals.de.

    Stimmrechte: Rheinmetall rutscht gegen festen Markt ab


    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,86 %. Thales notiert im Minus, mit -1,16 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,03 %. Lockheed Martin verliert -0,17 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,07 %.

    Rheinmetall Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Rheinmetall Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Rheinmetall Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Rheinmetall

    -1,26 %
    -4,75 %
    -13,82 %
    +4,22 %
    -49,63 %
    +295,78 %
    +1.097,54 %
    +1.464,08 %
    +42.334,18 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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