Rheinmetall Aktie unter starkem Abgabedruck - 25.09.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von -1,70 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für Rheinmetall: Nach einem Rückgang von -2,67 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -1,70 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Rheinmetall in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,22 % bestehen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -4,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,82 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Rheinmetall auf -36,47 %.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,75 % 1 Monat -13,82 % 3 Monate +4,22 % 1 Jahr -49,63 %

? wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 25.09.2026, 14:45 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang unter 1.000 Euro und das Unterschreiten des September-Tiefs; 950 Euro gilt als mögliche nächste Unterstützung. Diskutiert werden eine trotz Auftragsbestand noch anspruchsvolle Bewertung, nachlassende Sektordynamik und hohe Zinsen. Für Q3 am 5. November zählen vor allem weniger negativer Free Cashflow, Kapazitätsaufbau und die Umsetzung der Aufträge.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,72 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Rheinmetall-Aktie bleibt weiterhin schwach und rutschte zuletzt wieder unter die Marke von 1.000 €. Am Freitag notiert sie aktuell bei ca. 980 €. Damit ist eine klare Richtung der Kursentwicklung derzeit nicht erkennbar. Hier stellen sich die Fragen: Was sind die Ursachen für die aktuelle Kursflaute und wo liegt ein erstes Kursziel? Schwache Börsenstimmung […] The post Rheinmetall-Aktie: Kursflaute – was ist ratsam? first appeared on sharedeals.de.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,86 %. Thales notiert im Minus, mit -1,16 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,03 %. Lockheed Martin verliert -0,17 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,07 %.

Rheinmetall Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Rheinmetall Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Rheinmetall Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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