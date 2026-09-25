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BASF Aktie unter Verkaufsdruck - 25.09.2026
Am 25.09.2026 ist die BASF Aktie, bisher, um -1,95 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BASF Aktie.
BASF ist ein globaler Chemiekonzern mit Fokus auf Chemikalien, Materialien, Industriekundenlösungen, Oberflächen-, Agrar- und Nutrition-&-Care-Produkte. Starke Position in Basis- und Spezialchemie, Agrochemie und Batteriematerialien. Wichtige Konkurrenten: Dow, DuPont, Bayer, Evonik, Sabic. USP: integrierte Verbundstandorte, breite Wertschöpfungskette, starke F&E-Pipeline.
BASF Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.09.2026
Einen schwachen Börsentag erlebt die BASF Aktie. Sie fällt um -1,95 % auf 51,23€. Nach dem Plus von +0,56 % am Vortag kommt es heute bei BASF zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -1,95 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?
Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von BASF nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +7,08 %.
Allein seit letzter Woche ist die BASF Aktie damit um -2,83 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BASF +17,36 % gewonnen.
BASF Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,83 %
|1 Monat
|-3,71 %
|3 Monate
|+7,08 %
|1 Jahr
|+23,05 %
Informationen zur BASF Aktie
Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,55 Mrd. € wert.
Gewinne - Leichter Ölpreisrückgang treibt die Kurse
Bei etwas sinkenden Ölpreisen hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag wieder zugelegt. Der Leitindex Dax lag am frühen Nachmittag mit 0,7 Prozent im Plus bei 25.441 Punkten. Kurz hatte das Börsenbarometer sogar über die runde Marke von 25.500 …
Evonik schießen hoch nach FT-Bericht über BASF-Interesse
Erneute Übernahmespekulationen nach einem Bericht der "Financial Times" (FT) haben die Aktien von Evonik am Freitagmittag ordentlich in Schwung gebracht. Mit 11 Prozent Plus auf knapp über 20 Euro erklommen sie das höchste Niveau seit Mai 2025. …
Übernahme: Evonik zieht nach BASF-Bericht kräftig an
Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber
Solvay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,88 %. Arkema notiert im Minus, mit -0,18 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +8,60 %. Covestro verliert -0,17 % Dow notiert im Minus, mit -0,36 %.
Lohnt sich ein Investment in die BASF Aktie?
Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BASF Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.