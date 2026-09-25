BASF Aktie unter Verkaufsdruck - 25.09.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die BASF Aktie. Sie fällt um -1,95 % auf 51,23€. Nach dem Plus von +0,56 % am Vortag kommt es heute bei BASF zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -1,95 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

BASF ist ein globaler Chemiekonzern mit Fokus auf Chemikalien, Materialien, Industriekundenlösungen, Oberflächen-, Agrar- und Nutrition-&-Care-Produkte. Starke Position in Basis- und Spezialchemie, Agrochemie und Batteriematerialien. Wichtige Konkurrenten: Dow, DuPont, Bayer, Evonik, Sabic. USP: integrierte Verbundstandorte, breite Wertschöpfungskette, starke F&E-Pipeline.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von BASF nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +7,08 %.

Allein seit letzter Woche ist die BASF Aktie damit um -2,83 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BASF +17,36 % gewonnen.

BASF Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,83 % 1 Monat -3,71 % 3 Monate +7,08 % 1 Jahr +23,05 %

Informationen zur BASF Aktie

Stand: 25.09.2026, 14:57 Uhr

Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,55 Mrd. € wert.

Bei etwas sinkenden Ölpreisen hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag wieder zugelegt. Der Leitindex Dax lag am frühen Nachmittag mit 0,7 Prozent im Plus bei 25.441 Punkten. Kurz hatte das Börsenbarometer sogar über die runde Marke von 25.500 …

Erneute Übernahmespekulationen nach einem Bericht der "Financial Times" (FT) haben die Aktien von Evonik am Freitagmittag ordentlich in Schwung gebracht. Mit 11 Prozent Plus auf knapp über 20 Euro erklommen sie das höchste Niveau seit Mai 2025. …

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Solvay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,88 %. Arkema notiert im Minus, mit -0,18 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +8,60 %. Covestro verliert -0,17 % Dow notiert im Minus, mit -0,36 %.

Lohnt sich ein Investment in die BASF Aktie?

Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BASF Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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