adidas Aktie steigt - 25.09.2026

Die adidas Aktie notiert aktuell bei 145,85€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,99 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,85 € entspricht. Die adidas Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,83 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 145,85€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

adidas ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Bekleidung, -Schuhe und -Accessoires. Zweck: Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit und Markenlifestyle. Starke Marktstellung weltweit, besonders im Fußball. Wichtige Konkurrenten: Nike, Puma, Under Armour, New Balance. USP: starke Markenikonen, Fußball-Sponsoring, europäische Heritage, Innovationsfokus bei Materialien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für adidas-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -18,52 % hinnehmen mussten.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,60 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von adidas -15,56 % verloren.

adidas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,46 % 1 Monat -8,60 % 3 Monate -18,52 % 1 Jahr -22,89 %

? wallstreetONLINE-Community zur adidas Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 25.09.2026, 14:57 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den volatilen und zuletzt schwachen Kursverlauf der adidas-Aktie. Mehrere Nutzer erwarten weitere Tiefs; 100–120 Euro werden als mögliche Einstiegszone genannt, während 70 Euro als eher unrealistisch gilt. Als Erholungsziel werden rund 160 Euro gesehen. Einige berichten von hohen Einstandskursen und Buchverlusten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.

Informationen zur adidas Aktie

Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,30 Mrd. € wert.

Bei etwas sinkenden Ölpreisen hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag wieder zugelegt. Der Leitindex Dax lag am frühen Nachmittag mit 0,7 Prozent im Plus bei 25.441 Punkten. Kurz hatte das Börsenbarometer sogar über die runde Marke von 25.500 …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas nach dem Innovationstag beim fairen Aktienwert von 205 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Sportartikelkonzern habe in seinen Fokus-Sportarten eine eindrucksvolle Produktpipeline präsentiert, schrieb Thomas Maul …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,59 %. PUMA notiert im Plus, mit +0,45 %. Uber Technologies notiert im Minus, mit -0,03 %.

adidas Aktie jetzt kaufen?

Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar