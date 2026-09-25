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    Besonders beachtet!

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    adidas Aktie steigt - 25.09.2026

    Die adidas Aktie notiert am 25.09.2026 mit +1,99 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - adidas Aktie steigt - 25.09.2026
    Foto: josefkubes - stock.adobe.com

    adidas ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Bekleidung, -Schuhe und -Accessoires. Zweck: Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit und Markenlifestyle. Starke Marktstellung weltweit, besonders im Fußball. Wichtige Konkurrenten: Nike, Puma, Under Armour, New Balance. USP: starke Markenikonen, Fußball-Sponsoring, europäische Heritage, Innovationsfokus bei Materialien.

    Aktueller Stand der adidas Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 25.09.2026

    Die adidas Aktie notiert aktuell bei 145,85 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,99 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,85  entspricht. Die adidas Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,83 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 145,85. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für adidas-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -18,52 % hinnehmen mussten.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,60 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von adidas -15,56 % verloren.

    adidas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,46 %
    1 Monat -8,60 %
    3 Monate -18,52 %
    1 Jahr -22,89 %
    Stand: 25.09.2026, 14:57 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur adidas Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den volatilen und zuletzt schwachen Kursverlauf der adidas-Aktie. Mehrere Nutzer erwarten weitere Tiefs; 100–120 Euro werden als mögliche Einstiegszone genannt, während 70 Euro als eher unrealistisch gilt. Als Erholungsziel werden rund 160 Euro gesehen. Einige berichten von hohen Einstandskursen und Buchverlusten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.

    Zur adidas Diskussion

    Informationen zur adidas Aktie

    Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,30 Mrd. € wert.

    Gewinne - Leichter Ölpreisrückgang treibt die Kurse


    Bei etwas sinkenden Ölpreisen hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag wieder zugelegt. Der Leitindex Dax lag am frühen Nachmittag mit 0,7 Prozent im Plus bei 25.441 Punkten. Kurz hatte das Börsenbarometer sogar über die runde Marke von 25.500 …

    Börsen Update Europa - 25.09. - FTSE Athex 20 stark +1,34 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    DZ BANK stuft Adidas auf 'Kaufen'


    Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas nach dem Innovationstag beim fairen Aktienwert von 205 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Sportartikelkonzern habe in seinen Fokus-Sportarten eine eindrucksvolle Produktpipeline präsentiert, schrieb Thomas Maul …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,59 %. PUMA notiert im Plus, mit +0,45 %. Uber Technologies notiert im Minus, mit -0,03 %.

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    Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    adidas

    +1,89 %
    +0,46 %
    -8,60 %
    -18,52 %
    -22,89 %
    -12,78 %
    -49,46 %
    -7,75 %
    +1.454,63 %
    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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