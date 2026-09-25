flatexDEGIRO Aktie deutlicher Kursrutsch - -5,42 % - 25.09.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,42 % verliert die flatexDEGIRO Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der flatexDEGIRO Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,63 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,42 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei flatexDEGIRO insgesamt ein Minus von -21,70 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die flatexDEGIRO Aktie damit um -5,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,18 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die flatexDEGIRO um -22,46 % verloren.

flatexDEGIRO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,77 % 1 Monat -21,18 % 3 Monate -21,70 % 1 Jahr +8,66 %

Informationen zur flatexDEGIRO Aktie

Stand: 25.09.2026, 14:58 Uhr

Es gibt 110 Mio. flatexDEGIRO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,17 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 25.09.2026 / 12:44 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 25.09.2026 / 12:44 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von flatexDEGIRO?

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,37 %. Charles Schwab notiert im Minus, mit -0,64 %. Interactive Brokers Group Registered (A) notiert im Plus, mit +0,44 %. ING Group legt um +0,76 % zu

flatexDEGIRO Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die flatexDEGIRO Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur flatexDEGIRO Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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