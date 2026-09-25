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Nordex Aktie steigt um +3,41 % - 25.09.2026
Am 25.09.2026 ist die Nordex Aktie, bisher, um +3,41 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nordex Aktie.
Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.
Aktueller Stand der Nordex Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 25.09.2026
Die Nordex Aktie notiert aktuell bei 40,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,41 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,32 € entspricht. Damit gelingt der Nordex Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -5,29 % am Vortag folgt heute ein Plus von +3,41 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?
Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Nordex-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -10,75 % hinnehmen mussten.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um -3,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,26 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nordex um +33,93 % gewonnen.
Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,73 %
|1 Monat
|-0,26 %
|3 Monate
|-10,75 %
|1 Jahr
|+79,98 %
Informationen zur Nordex Aktie
Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,47 Mrd. € wert.
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Nordex Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nordex Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nordex Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.