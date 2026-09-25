Nordex Aktie steigt um +3,41 % - 25.09.2026

Die Nordex Aktie notiert aktuell bei 40,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,41 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,32 € entspricht. Damit gelingt der Nordex Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -5,29 % am Vortag folgt heute ein Plus von +3,41 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Nordex-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -10,75 % hinnehmen mussten.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um -3,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,26 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nordex um +33,93 % gewonnen.

Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,73 % 1 Monat -0,26 % 3 Monate -10,75 % 1 Jahr +79,98 %

Informationen zur Nordex Aktie

Stand: 25.09.2026, 14:58 Uhr

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,47 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Eine Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Nordex Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nordex Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nordex Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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