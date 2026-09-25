Marvell Technology Aktie steigt um +2,04 % - 25.09.2026

Die Marvell Technology Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,04 % auf 232,25€ zulegen. Das sind +4,65 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Marvell Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,72 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 232,25€, mit einem Plus von +2,04 %. Setzt sich der positive Trend fort?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Marvell Technology Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,96 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,87 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +213,66 % gewonnen.

Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,90 % 1 Monat +15,87 % 3 Monate -9,96 % 1 Jahr +237,50 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Stand: 25.09.2026, 14:58 Uhr

Es gibt 877 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 203,67 Mrd. € wert.

Marvell Technology Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Marvell Technology Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Marvell Technology Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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