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    Besonders beachtet!

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    Marvell Technology Aktie steigt um +2,04 % - 25.09.2026

    Am 25.09.2026 ist die Marvell Technology Aktie, bisher, um +2,04 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Marvell Technology Aktie.

    Besonders beachtet! - Marvell Technology Aktie steigt um +2,04 % - 25.09.2026
    Foto: gguy - stock.adobe.com

    Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

    Wie hat sich die Marvell Technology-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Marvell Technology Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,04 % auf 232,25 zulegen. Das sind +4,65  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Marvell Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,72 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 232,25, mit einem Plus von +2,04 %. Setzt sich der positive Trend fort?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Marvell Technology Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,96 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,87 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +213,66 % gewonnen.

    Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,90 %
    1 Monat +15,87 %
    3 Monate -9,96 %
    1 Jahr +237,50 %
    Stand: 25.09.2026, 14:58 Uhr

    Informationen zur Marvell Technology Aktie

    Es gibt 877 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 203,67 Mrd. € wert.

    Marvell Technology Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Marvell Technology Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Marvell Technology Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Marvell Technology

    -0,02 %
    +10,90 %
    +15,87 %
    -9,96 %
    +237,50 %
    +368,33 %
    +322,68 %
    +1.906,82 %
    +2.228,12 %
    ISIN:US5738741041WKN:A3CNLD
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