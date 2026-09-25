ThyssenKrupp Aktie heute im Plus - 25.09.2026

Es geht bergauf für ThyssenKrupp: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +2,46 % und steht bei 15,215€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ThyssenKrupp Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,77 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 15,215€, mit einem Plus von +2,46 %. Setzt sich der positive Trend fort?

Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von ThyssenKrupp einen Gewinn von +37,83 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -4,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,50 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +61,19 % gewonnen.

ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,80 % 1 Monat +9,50 % 3 Monate +37,83 % 1 Jahr +70,68 %

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Stand: 25.09.2026, 14:59 Uhr

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,46 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,46 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +1,34 %. voestalpine notiert im Plus, mit +1,80 %. ArcelorMittal legt um +0,70 % zu

Lohnt sich ein Investment in die ThyssenKrupp Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die ThyssenKrupp Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur ThyssenKrupp Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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