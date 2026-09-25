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    Besonders beachtet!

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    ThyssenKrupp Aktie heute im Plus - 25.09.2026

    Die ThyssenKrupp Aktie notiert am 25.09.2026 mit +2,46 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - ThyssenKrupp Aktie heute im Plus - 25.09.2026
    Foto: Marcel Paschertz - stock.adobe.com

    Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die ThyssenKrupp Aktie am 25.09.2026

    Es geht bergauf für ThyssenKrupp: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +2,46 % und steht bei 15,215. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ThyssenKrupp Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,77 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 15,215, mit einem Plus von +2,46 %. Setzt sich der positive Trend fort?

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    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von ThyssenKrupp einen Gewinn von +37,83 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -4,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,50 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +61,19 % gewonnen.

    ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,80 %
    1 Monat +9,50 %
    3 Monate +37,83 %
    1 Jahr +70,68 %
    Stand: 25.09.2026, 14:59 Uhr

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,46 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 25.09. - FTSE Athex 20 stark +1,34 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Stahlbranche im Umbruch! Welche Chancen entstehen nun für Anleger bei Strategic Resources, thyssenkrupp und Salzgitter?


    Weniger Stahl aus China, neue Chancen für die Branche? Führende chinesische Hersteller forderten jüngst laut Bloomberg strengere Produktionsbeschränkungen und einen Abbau der Lagerbestände. Werden daraus konkrete Schritte, könnte der Preisdruck am …

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,46 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +1,34 %. voestalpine notiert im Plus, mit +1,80 %. ArcelorMittal legt um +0,70 % zu

    Lohnt sich ein Investment in die ThyssenKrupp Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die ThyssenKrupp Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur ThyssenKrupp Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    ThyssenKrupp

    +1,58 %
    -4,80 %
    +9,50 %
    +37,83 %
    +70,68 %
    +185,24 %
    +123,92 %
    -6,51 %
    +93,97 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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