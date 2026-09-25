🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAkamai Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Akamai Technologies

    Besonders beachtet!

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Akamai Technologies Aktie weiter aufwärts - +14,51 % - 25.09.2026

    Kursbewegung von +14,51 % bei Akamai Technologies am 25.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Akamai Technologies Aktie weiter aufwärts - +14,51 % - 25.09.2026
    Foto: stock.adobe.com

    Akamai Technologies ist ein führender Anbieter von Content-Delivery-, Edge- und Sicherheitslösungen für Web, Streaming und Cloud-Anwendungen. Hauptprodukte: CDN, Web-Application-Firewalls, DDoS-Schutz, Edge-Compute. Starke Marktstellung im Premium-CDN- und Security-Segment. Wichtige Konkurrenten: Cloudflare, Amazon CloudFront, Fastly. USP: globales, sehr dichtes Edge-Netzwerk und hohe Performance/Sicherheit.

    Akamai Technologies Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 25.09.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +14,51 % konnte die Akamai Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Akamai Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,69 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 111,14, mit einem Plus von +14,51 %. Setzt sich der positive Trend fort?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Akamai Technologies Inc!
    Long
    104,08€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 12,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    119,79€
    Basispreis
    0,90
    Ask
    × 10,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Akamai Technologies investiert war, konnte einen Gewinn von +15,42 % verbuchen.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Akamai Technologies Aktie damit um +30,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,25 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Akamai Technologies auf +60,10 %.

    Akamai Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +30,19 %
    1 Monat +34,25 %
    3 Monate +15,42 %
    1 Jahr +83,08 %
    Stand: 25.09.2026, 14:59 Uhr

    Informationen zur Akamai Technologies Aktie

    Es gibt 144 Mio. Akamai Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,78 Mrd. € wert.

    Erholung erwartet dank neuer Nahost-Hoffnung


    Die US-Börsen steuern am Freitag wegen nachgebender Ölpreise auf Kursgewinne zu. Die Indikation des Brokers IG für den Leitindex Dow Jones Industrial , der am Vortag sein niedrigstes Niveau seit Juni erreicht hatte, liegt eine Stunde vor dem Auftakt …

    Ist die Euphorie gerechtfertigt?


    Die Akamai-Aktie schießt am Freitagmorgen um +20% in die Höhe und ist damit die klare Nummer 1 im S&P 500-Index. Was hat das Kursfeuerwerk des CDN-Cloud-Anbieters ausgelöst und ist der Tech-Titel auf seinem neuen 3-Monatshoch immer noch einen Kauf wert? Größter Auftrag der Firmengeschichte Auslöser der heutigen Kursexplosion der Akamai-Aktie ist eine Nachricht, die es […] The post Akamai-Aktie +20%: Ist die Euphorie gerechtfertigt? first appeared on sharedeals.de.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Akamai Technologies

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,11 %. Alphabet notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,09 %. Cloudflare Registered (A) legt um +1,14 % zu

    Lohnt sich ein Investment in die Akamai Technologies Aktie?


    Ob die Akamai Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Akamai Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Akamai Technologies

    +4,70 %
    +30,19 %
    +34,25 %
    +15,42 %
    +83,08 %
    +17,42 %
    +26,53 %
    +157,95 %
    -41,93 %
    ISIN:US00971T1016WKN:928906
    Akamai Technologies direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Akamai Technologies Aktie weiter aufwärts - +14,51 % - 25.09.2026 Kursbewegung von +14,51 % bei Akamai Technologies am 25.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     