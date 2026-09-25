Akamai Technologies Aktie weiter aufwärts - +14,51 % - 25.09.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +14,51 % konnte die Akamai Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Akamai Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,69 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 111,14€, mit einem Plus von +14,51 %. Setzt sich der positive Trend fort?

Akamai Technologies ist ein führender Anbieter von Content-Delivery-, Edge- und Sicherheitslösungen für Web, Streaming und Cloud-Anwendungen. Hauptprodukte: CDN, Web-Application-Firewalls, DDoS-Schutz, Edge-Compute. Starke Marktstellung im Premium-CDN- und Security-Segment. Wichtige Konkurrenten: Cloudflare, Amazon CloudFront, Fastly. USP: globales, sehr dichtes Edge-Netzwerk und hohe Performance/Sicherheit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Akamai Technologies investiert war, konnte einen Gewinn von +15,42 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Akamai Technologies Aktie damit um +30,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,25 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Akamai Technologies auf +60,10 %.

Akamai Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +30,19 % 1 Monat +34,25 % 3 Monate +15,42 % 1 Jahr +83,08 %

Informationen zur Akamai Technologies Aktie

Stand: 25.09.2026, 14:59 Uhr

Es gibt 144 Mio. Akamai Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,78 Mrd. € wert.

Die US-Börsen steuern am Freitag wegen nachgebender Ölpreise auf Kursgewinne zu. Die Indikation des Brokers IG für den Leitindex Dow Jones Industrial , der am Vortag sein niedrigstes Niveau seit Juni erreicht hatte, liegt eine Stunde vor dem Auftakt …

Die Akamai-Aktie schießt am Freitagmorgen um +20% in die Höhe und ist damit die klare Nummer 1 im S&P 500-Index. Was hat das Kursfeuerwerk des CDN-Cloud-Anbieters ausgelöst und ist der Tech-Titel auf seinem neuen 3-Monatshoch immer noch einen Kauf wert? Größter Auftrag der Firmengeschichte Auslöser der heutigen Kursexplosion der Akamai-Aktie ist eine Nachricht, die es […] The post Akamai-Aktie +20%: Ist die Euphorie gerechtfertigt? first appeared on sharedeals.de.

So schlagen sich die Wettbewerber von Akamai Technologies

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,11 %. Alphabet notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,09 %. Cloudflare Registered (A) legt um +1,14 % zu

Lohnt sich ein Investment in die Akamai Technologies Aktie?

Ob die Akamai Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Akamai Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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