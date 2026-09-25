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    Besonders beachtet!

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    DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie legt am 25.09.2026 stark zu

    Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie notiert am 25.09.2026 mit +7,69 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie legt am 25.09.2026 stark zu
    Foto: Zur Rose Group AG

    DocMorris AG ist ein führender Anbieter im europäischen Online-Apothekenmarkt, bekannt für den Versand von Medikamenten und Gesundheitsprodukten. Mit einer starken Markenpräsenz und innovativen digitalen Gesundheitslösungen hebt sich das Unternehmen von Konkurrenten wie Shop Apotheke und Medpex ab.

    DocMorris AG (ex zur Rose) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 25.09.2026

    Mit einer Performance von +7,69 % konnte die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Damit gelingt der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -2,15 % am Vortag folgt heute ein Plus von +7,69 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +32,17 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie damit um +4,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,50 %. Im Jahr 2026 gab es für DocMorris AG (ex zur Rose) bisher ein Plus von +79,03 %.

    DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,11 %
    1 Monat +7,50 %
    3 Monate +32,17 %
    1 Jahr +77,78 %
    Stand: 25.09.2026, 14:59 Uhr

    Informationen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie

    Es gibt 52 Mio. DocMorris AG (ex zur Rose) Aktien. Damit ist das Unternehmen 642,69 Mio. € wert.

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DocMorris auf 'Buy'


    Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 12,50 Franken auf "Buy" belassen. Die starke Dynamik aus dem ersten Halbjahr dürfte sich fortgesetzt haben, schrieb Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick …

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,11 %. CVS Health notiert im Minus, mit -0,11 %. McKesson notiert im Minus, mit -0,29 %.

    DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    DocMorris AG (ex zur Rose)

    +5,58 %
    +4,11 %
    +7,50 %
    +32,17 %
    +77,78 %
    -37,09 %
    -89,88 %
    -74,48 %
    ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0
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