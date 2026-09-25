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    Besonders beachtet!

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    OHB Aktie mit kräftigem Kursplus - 25.09.2026

    Die OHB Aktie notiert am 25.09.2026 mit +7,01 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - OHB Aktie mit kräftigem Kursplus - 25.09.2026
    Foto: Iewek Gnos - Unsplash

    OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

    OHB Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 25.09.2026

    Die OHB Aktie kann am heutigen Handelstag um +7,01 % auf 181,60 zulegen. Das sind +11,90  mehr als am letzten Handelstag. Die OHB Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -4,07 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 181,60. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der OHB Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -49,62 %.

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    Auf Wochensicht steht bei der OHB Aktie damit ein Gewinn von +2,77 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,58 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die OHB um +44,60 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

    OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,77 %
    1 Monat -15,58 %
    3 Monate -49,62 %
    1 Jahr +158,99 %
    Stand: 25.09.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur OHB Aktie

    Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,78 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 25.09. - FTSE Athex 20 stark +1,34 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft OHB SE auf 'Buy'


    Deutsche Bank Research hat das Kursziel für OHB nach einer Roadshow von 275 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt unterschätze die Wachstumsdynamik und das mittelfristige Auftragspotenzial des Spezialisten für …

    BERENBERG stuft OHB SE auf 'Buy'


    Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB mit einem Kursziel von 358 Euro auf "Buy" belassen. Eine Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,16 %. Airbus notiert im Minus, mit -1,43 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,14 %. Lockheed Martin verliert -0,17 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,07 %.

    OHB Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die OHB Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur OHB Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    OHB

    +6,94 %
    +2,60 %
    -15,21 %
    -53,30 %
    +159,94 %
    +300,00 %
    +335,34 %
    +829,01 %
    +1.776,16 %
    ISIN:DE0005936124WKN:593612
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