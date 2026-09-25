Weg für erneuten Tankrabatt ist frei
Für Sie zusammengefasst
- Bundesrat billigt Gesetz für erneuten Tankrabatt
- Entlastung gilt von Oktober bis Ende Dezember
- Benzin und Diesel werden rund 17 Cent günstiger
Foto: Emphyrio - pixabay
BERLIN (dpa-AFX) - Der Weg für einen erneuten Tankrabatt wegen der hohen Spritpreise ist frei. Der Bundesrat billigte ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz, das von Oktober bis Ende Dezember eine Entlastung um rund 17 Cent je Liter Benzin und Diesel vorsieht./sam/DP/nas
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Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
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Richard_Wagner schrieb gestern 14:18
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In Yemen finden heftige Kämpfe um die wichtige Bergregion Taiz statt.
Link zu AlJazeera...mit einer wichtigen Einschätzung..
Link zu einer topographischen Karte (Duck_Duck go)..
Mit dem Fall dieser Region wäre auch der Weg zur wichtigen Öl- und Gasregion in Aden möglich sowie
ein Schutzschild um die wichtige Merrenge Bab al Mandab.
Zur Info: in Aden befindet sich wahrscheinlich die mir einzigste Raffenerie des Yemens.
Damit wäre die wichtige Meerenge mehr als zuvor in der Kontolle der Hutis.
Ohne ausländische Hilfe wären die yeministischen Regierungstruppen offensichtlich hoffnuungslos überfordert.
Ich habe den Eindruck das sich das Geschehen von 2015 wiederholen wird.
Link zu Wikipedia.
Im Prizip ist die Meerenge von Bab al Mandab versicherungtstechnisch zwar möglich aber unbezahlbar aus kaufmänischer Sicht...
Damit wären wir auch beim Transport von Rohöl das die Marke von 26 US-$ je barrel erreicht hatt (USA-China)
Damit wäre ein Transport Europa- Asia günstiger was den Brent Preis hoch halten wird.
Torbocheck schrieb gestern 13:57
Hier stimmt irgendwie was nicht mit der Ölpreis Anzeige, woanders steht der Kurs bei 104,86 USD😃mitdiskutieren »
aktienkunta schrieb 20.09.26, 16:47
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ne interessante Meinung zu Öl... die ich durchaus teile und daher immer mal wieder kleine Posis selektiv zukaufe...
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