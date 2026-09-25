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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 25.09.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • BASF erwägt laut „FT“ eine Übernahme von Evonik
    • Hellofresh senkt Umsatz- und Gewinnprognose
    • Attestor übernimmt Condor vollständig ab 2027
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 25.09.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    'FT': BASF streckt bei Evonik die Fühler aus

    LONDON - Mitten in einer tiefen Branchenkrise greift der Chemiekonzern BASF laut einem Pressebericht nach dem Spezialchemiekonzern Evonik . Die Ludwigshafener seien hinsichtlich einer Übernahme auf die Essener und die RAG-Stiftung als ihren Großaktionär zugegangen, schrieb die Wirtschaftszeitung "Financial Times" ("FT") am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

    ROUNDUP: Hellofresh kappt Umsatz- und Gewinnziel - Aktie sackt weiter ab

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    BERLIN - Der Kochboxenversender Hellofresh kommt nicht aus der Krise. Mit einem erwarteten kräftigen Umsatzrückgang und enttäuschender Entwicklung des operativen Gewinns im dritten Quartal senkte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstagabend seine Prognosen für das laufende Jahr. Schon im August hatte sich das Management wegen schlecht laufender Geschäfte pessimistischer gezeigt, nun musste Chef Dominik Richter einräumen, dass selbst das nicht mehr erreichbar ist. Die Aktie fiel am Freitag deutlich.

    Autozulieferer Hella findet neuen Finanzchef

    LIPPSTADT - Der Scheinwerferhersteller Forvia Hella hat einen Nachfolger für den Posten des Finanzchefs gefunden. Jens Grösch (50) übernehme zum 1. Dezember das Ressort, teilte der MDax -Konzern am Freitag mit. Vor zwei Wochen hatten die Lippstädter mitgeteilt, dass der bisherige Amtsinhaber Philippe Vienney seinen Vertrag nicht verlängert.

    Neue Doppelspitze beim Online-Broker Flatexdegiro: Finanzvorstand wird Co-Chef

    FRANKFURT - Flatexdegiro bekommt eine Doppelspitze. Benon Janos, bisher Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandschef beim Onlinebroker, soll nun gemeinsam mit Oliver Behrens das Unternehmen lenken. Janos werde mit sofortiger Wirkung zum CEO berufen, teilte Flatexdegiro am Freitag in Frankfurt mit.

    Airbus kämpft mit neuem Qualitätsproblem bei A321neo - 'Kein Sicherheitsmangel'

    TOULOUSE/HAMBURG - Der Flugzeugbauer Airbus kämpft mit einem Qualitätsproblem beim Kassenschlager A321neo. Nach Angaben eines Sprechers hat der Konzern bei einigen Jets an den Längsversteifungen im vorderen unteren Bereich des Rumpfes "Abweichungen" beim Oberflächenschutz festgestellt. Es handele sich jedoch nicht um ein Sicherheitsproblem. Airbus habe bereits eine Lösung entwickelt. Dabei müssten die Träger nicht ausgebaut werden. Die betroffenen Flugzeuge könnten weiter betrieben werden. Das Fachmedium "The Air Current" hatte von mehreren Hundert Flugzeugen mit unzureichendem Korrosionsschutz berichtet.

    ROUNDUP 2: Investor Attestor übernimmt Condor ganz - Staat steigt aus

    FRANKFURT - Bei der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft Condor ziehen sich der Bund und das Land Hessen zurück. Der britische Mehrheitseigner Attestor übernimmt Ende August 2027 die verbliebenen Anteile von 49 Prozent, die bisher über die SG Luftfahrtgesellschaft vom Bund und Land Hessen gehalten werden. Attestor ziehe dafür eine Kaufoption, die bereits beim Einstieg des Finanzinvestors im Jahr 2021 vereinbart wurde, teilte Condor in Frankfurt mit. "Der Vollzug der Übernahme (Closing) ist zum Stichtag 31. August 2027 geplant."

    Nestle stellt Teekapselsystem 'Special.T' ein

    VEVEY - Nestlé stellt nach 16 Jahren sein Teekapselsystem "Special.T" ein. Der Nahrungsmittelkonzern zieht sich mit dem Angebot schrittweise aus der Schweiz sowie sechs weiteren europäischen Ländern zurück, wie Nestlé auf der Internetseite der Marke mitteilt. Zuerst hatte "20 Minuten" über das Aus berichtet.

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    Weitere Meldungen

    -UBS einigt sich in Greensill-Milliardenklage mit Versicherer IAG -ROUNDUP: Einer Million VW-Autos in Deutschland droht Lenkungsausfall -Strategiewechsel in China: FMC verbucht 110 Millionen Euro Sonderkosten -Wasserversorger wehren sich gegen regionale Dünger-Lösungen -Umfrage: Ratenzahlung bei großen Bestellungen wird beliebter -Opfer von E-Scooter-Unfällen sollen leichter an Geld kommen -Initiative macht Druck auf Linke bei Enteignungs-Frage -Weimer erwartet Schub für deutsche Filme und Serien
    -CNN, 'Politico' und MS NOW: Reporter wieder im Weißen Haus -Wirtschaftssenatorin erwartet neue Marine-Aufträge für Hamburger Werften -Google schickt testweise KI-Chips ins All
    -ROUNDUP: WDR stellt 76 Angebote ein und plant Stellenabbau -Rhein-Pegelstand erreicht Rekordtief
    -Bundestag modernisiert den Designschutz
    -Starke Quote für RTL bei Klopp-Premiere°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 51,20 auf Tradegate (25. September 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -21,52 %/+23,60 % bedeutet.





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