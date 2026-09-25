Oktoberfest hilft Lufthansa - 1,7 Millionen Passagiere in München erwartet
- Oktoberfest bringt Lufthansa viele Passagiere
- Lufthansa erwartet 1,7 Millionen Gäste in München
- Zusätzliche Flüge aus London sind voll ausgelastet
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Münchner Oktoberfest beschert der Lufthansa in einem kriegsbedingt schwierigen Jahr Scharen feierfreudiger Passagiere. Während der 16 Tage dauernden Wiesn erwartet die Fluggesellschaft 1,7 MiIlionen Passagiere in München. An erster Stelle stehen US-Fluggäste, gefolgt von Italienern und Briten. Das sagte Heiko Reitz, der für das Drehkreuz München zuständige Lufthansa-Manager.
"Besonders hoch ist die Nachfrage aus der Region London." Demnach hat die Lufthansa mit 23 zusätzlichen Flügen zum Flughafen Stansted ihr Angebot während der Wiesn verdoppelt. "Und die sind alle voll ausgelastet", sagte Reitz. Vergleichszahlen zum Vorjahr nannte der Manager nicht.
Die Passagierzahlen am zweitgrößten deutschen Flughafen insgesamt - nicht nur diejenigen der Lufthansa - waren im ersten Halbjahr überdurchschnittlich um gut vier Prozent auf 18,9 Millionen Passagiere kräftig gesunken. Hauptursache war der Irankrieg. Am Frankfurter Flughafen war das Minus allerdings erheblich kleiner ausgefallen als in München./cho/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 7,706 auf Tradegate (25. September 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8571EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -8,26 %/+17,96 % bedeutet.
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