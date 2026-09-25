Oktoberfest hilft Lufthansa - 1,7 Millionen Passagiere in München erwartet

Die Passagierzahlen am zweitgrößten deutschen Flughafen insgesamt - nicht nur diejenigen der Lufthansa - waren im ersten Halbjahr überdurchschnittlich um gut vier Prozent auf 18,9 Millionen Passagiere kräftig gesunken. Hauptursache war der Irankrieg. Am Frankfurter Flughafen war das Minus allerdings erheblich kleiner ausgefallen als in München./cho/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 7,706 auf Tradegate (25. September 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8571EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -8,26 %/+17,96 % bedeutet.