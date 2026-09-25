ROUNDUP 2
VW und Audi rufen fast eine Million Fahrzeuge zurück
- VW ruft Millionen Fahrzeuge wegen Lenkungsrost zurück
- Mindestens 950.000 deutsche Autos sind betroffen
- Korrosion kann die Lenkung beeinträchtigen
(neu: durchgehend aktualisiert)
FLENSBURG (dpa-AFX) - Der Autohersteller Volkswagen und seine Töchter Audi und Seat rufen mehrere Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten. In Deutschland sind von dem vorsorglichen Rückruf mindestens gut 950.000 Autos betroffen, wie aus Daten das Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervorgeht. Sprecher von VW und Audi bestätigten den Rückruf. Zuvor hatten Medien berichtet.
Korrosion kann Lenkung beeinträchtigen
"Bei internen Qualitätsüberprüfungen wurde festgestellt, dass bei bestimmten Fahrzeugen verschiedener Baureihen der Marke Volkswagen ein Problem an der Lenkung auftreten kann", teilte ein VW-Sprecher auf Anfrage mit. Bei bestimmten Umwelteinflüssen und nach langjährigem Betrieb unter Streusalz-Einfluss könne es zur Korrosion an einer Befestigungsverschraubung der Lenkung kommen. "Schreitet diese Korrosion fort, kann in Einzelfällen die Befestigung der Lenkung und damit ihre Funktion beeinträchtigt werden".
Von dem Rückruf betroffen sind demnach die VW-Modelle Tiguan, Touran, Golf Variant, Golf Sportsvan und Caddy mit dem Produktionszeitraum September 2013 bis Juli 2024. Nach KBA-Angaben handelt es sich weltweit um fast 2,16 Millionen Fahrzeuge, davon knapp 900.000 in Deutschland.
Reparatur dauert "bis zu eine Stunde"
"Um den Kunden die bestmögliche Sicherheit zu bieten, bittet Volkswagen diese Fahrzeuge im Rahmen einer vorsorglichen Rückrufaktion nun zum Tausch dieser Verschraubung in die Servicebetriebe", teilte der VW-Sprecher mit. Die Instandsetzung des Fahrzeuges dauert demnach bis zu einer Stunde.
Das Problem kann auch beim Audi-Modell Q3 auftauchen, wenn es zwischen Oktober 2017 und Mai 2024 hergestellt wurde. Hier sind laut KBA weltweit fast 700.000 Fahrzeuge potenziell betroffen, davon gut 58.500 in Deutschland. Ein Audi-Sprecher äußerte sich weitgehend wortgleich zu dem Rückruf. Darüber hinaus teilte er mit: "Bislang gab es in diesem Zusammenhang keine Personen- oder weitergehenden Sachschadensfälle".
Zahl betroffener Seat-Fahrzeuge noch nicht bekannt
Einen Rückruf gibt es außerdem für die Seat-Modelle Ateca und Tarraco im Produktionszeitraum April 2016 bis September 2024. Die genaue Zahl der potenziell betroffenen Fahrzeuge der spanischen VW-Tochter war zunächst aber nicht bekannt. Für andere Marken des VW-Konzerns wie Skoda fanden sich in der KBA-Datenbank zunächst keine Informationen./bvi/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 71,54 auf Tradegate (25. September 2026, 15:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,93 %/+67,55 % bedeutet.
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Die als energisch verkaufte Formelharmonie https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/vw-sparplan-102.html ist letztlich eine Einigung auf Untätigkeit und kognitive Verweigerung jetzt. Man erzählt was von agil und lässt neben Chancen auch Notwendigkeiten liegen, offensichtlich fehlt schon Erneuerungswille und die gemeinsame Zukunftsplünderung soll so bleiben. Dabei ist die Aufgabe klar, Kosten runter und vom Markt her denken. Ein Marktführungskonzept ist bei der Erbmasse nicht schwer, falls die Klüngelwirtschaft angegangen wird.
Ich jedenfalls habe dem Diesel, Heizöl, Benzin und Gas tschüss gesagt. Jetzt bleibt am Ende des Monats richtig Geld über weil regenerativ einfach günstig ist und es man selbst in der Hand hat. Egal was in der Welt los ist. 800 km geladen am WE. Kostet gerade mal 10€ da weniger Einspeisung. Man merkt es einfach nicht, dass man für Mobilität Geld ausgibt, wenn einmal investiert wurde
Gewinnwarnung, was bitte ist eine Gewinnwarnung?