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    ROUNDUP 2

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    VW und Audi rufen fast eine Million Fahrzeuge zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • VW ruft Millionen Fahrzeuge wegen Lenkungsrost zurück
    • Mindestens 950.000 deutsche Autos sind betroffen
    • Korrosion kann die Lenkung beeinträchtigen
    ROUNDUP 2 - VW und Audi rufen fast eine Million Fahrzeuge zurück
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    (neu: durchgehend aktualisiert)

    FLENSBURG (dpa-AFX) - Der Autohersteller Volkswagen und seine Töchter Audi und Seat rufen mehrere Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten. In Deutschland sind von dem vorsorglichen Rückruf mindestens gut 950.000 Autos betroffen, wie aus Daten das Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervorgeht. Sprecher von VW und Audi bestätigten den Rückruf. Zuvor hatten Medien berichtet.

    Korrosion kann Lenkung beeinträchtigen

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    "Bei internen Qualitätsüberprüfungen wurde festgestellt, dass bei bestimmten Fahrzeugen verschiedener Baureihen der Marke Volkswagen ein Problem an der Lenkung auftreten kann", teilte ein VW-Sprecher auf Anfrage mit. Bei bestimmten Umwelteinflüssen und nach langjährigem Betrieb unter Streusalz-Einfluss könne es zur Korrosion an einer Befestigungsverschraubung der Lenkung kommen. "Schreitet diese Korrosion fort, kann in Einzelfällen die Befestigung der Lenkung und damit ihre Funktion beeinträchtigt werden".

    Von dem Rückruf betroffen sind demnach die VW-Modelle Tiguan, Touran, Golf Variant, Golf Sportsvan und Caddy mit dem Produktionszeitraum September 2013 bis Juli 2024. Nach KBA-Angaben handelt es sich weltweit um fast 2,16 Millionen Fahrzeuge, davon knapp 900.000 in Deutschland.

    Reparatur dauert "bis zu eine Stunde"

    "Um den Kunden die bestmögliche Sicherheit zu bieten, bittet Volkswagen diese Fahrzeuge im Rahmen einer vorsorglichen Rückrufaktion nun zum Tausch dieser Verschraubung in die Servicebetriebe", teilte der VW-Sprecher mit. Die Instandsetzung des Fahrzeuges dauert demnach bis zu einer Stunde.

    Das Problem kann auch beim Audi-Modell Q3 auftauchen, wenn es zwischen Oktober 2017 und Mai 2024 hergestellt wurde. Hier sind laut KBA weltweit fast 700.000 Fahrzeuge potenziell betroffen, davon gut 58.500 in Deutschland. Ein Audi-Sprecher äußerte sich weitgehend wortgleich zu dem Rückruf. Darüber hinaus teilte er mit: "Bislang gab es in diesem Zusammenhang keine Personen- oder weitergehenden Sachschadensfälle".

    Zahl betroffener Seat-Fahrzeuge noch nicht bekannt

    Einen Rückruf gibt es außerdem für die Seat-Modelle Ateca und Tarraco im Produktionszeitraum April 2016 bis September 2024. Die genaue Zahl der potenziell betroffenen Fahrzeuge der spanischen VW-Tochter war zunächst aber nicht bekannt. Für andere Marken des VW-Konzerns wie Skoda fanden sich in der KBA-Datenbank zunächst keine Informationen./bvi/DP/nas

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    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,93 %/+67,55 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die niedrige Bewertung von VW bei Kursen um 65 Euro und mögliche Kaufniveaus bis 47 Euro. Diskutiert werden hohe Verbindlichkeiten, denen Finanzdienstleistungsforderungen und ein Netto-Cashbestand von über 30 Mrd. Euro gegenüberstehen. Weitere Themen sind Gewinnkraft/EPS, Kosteneffizienz, Konglomeratsabschlag, besser als erwartete Verkäufe und Konkurrenz durch BYD, Toyota und Tesla.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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    dpa-AFX
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