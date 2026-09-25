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    Tote bei russischem Drohnenangriff auf Bürogebäude in Kiew

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohneneinschlag in Kiew fordert mindestens vier Tote
    • Sieben Menschen erleiden schwere Verletzungen
    • Russland greift Kiew seit Wochen auch tagsüber an
    Tote bei russischem Drohnenangriff auf Bürogebäude in Kiew
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Durch den Einschlag einer russischen Drohne in ein Bürogebäude in der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet worden. Weitere sieben seien verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram mit. Drei der Leichen wurden demnach auf einem Parkplatz vor dem Bürohaus gefunden. Ein Brand sei gelöscht worden.

    Seit Wochen attackiert das russische Militär auch tagsüber Ziele in Kiew mit Drohnen und Raketen. Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion./ast/DP/nas



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