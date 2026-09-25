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    Evonik bestätigt Übernahmeinteresse von BASF

    Für Sie zusammengefasst
    • Evonik bestätigt BASF-Interesse an einer Übernahme
    • BASF richtete unverbindliche Ansprache an Evonik
    • Derzeit finden keine Gespräche zwischen beiden statt
    Evonik bestätigt Übernahmeinteresse von BASF
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ESSEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Evonik hat das kolportierte Interesse vom Branchenrivalen BASF an einer möglichen Übernahme der Essener bestätigt. Durch den Ludwigshafener Dax -Konzern sei dem Unternehmen eine unverbindliche Ansprache zugegangen, hieß es von Evonik am Freitag. Diese sei auf ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der Gesellschaft gerichtet. Gespräche fänden derzeit jedoch nicht statt.

    Der Mitteilung vorausgegangen waren mehrere Medienberichte, zunächst hatte am Dienstag das Fachmedium "Dealreporter" über ein Interesse des Dax-Konzerns an Evonik aus dem MDax berichtet. Am Freitag dann hatten sich die Gerüchte mit Berichten der "Financial Times" und der Nachrichtenagentur Bloomberg verdichtet. Die BASF-Aktien lagen am Nachmittag knapp 2 Prozent im Minus, Evonik-Papiere gewannen mehr als 9 Prozent./men/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 51,26 auf Tradegate (25. September 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -21,52 %/+23,60 % bedeutet.





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