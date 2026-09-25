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    Ondo führt Intelligent Portfolios mit Unterstützung von BlackRock ein und bringt Portfoliostrategien auf die Blockchain

    Ondo führt Intelligent Portfolios mit Unterstützung von BlackRock ein und bringt Portfoliostrategien auf die Blockchain
    Foto: adobe.stock.com

    Die neuen „Ondo Intelligent Portfolios" werden Portfolio-Token anbieten, die auf den von BlackRock für Ondo entwickelten Portfoliostrategien basieren. Damit stehen berechtigten Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten professionell zusammengestellte Portfolios zur Verfügung, die als einzelne On-Chain-Token bereitgestellt werden.

    NEW YORK, 25. September 2026 /PRNewswire/ -- Ondo Finance hat heute eine neue Produktkategorie im On-Chain-Bereich eingeführt: Ondo Intelligent Portfolios: kuratierte Portfolios, die als einzelne, auf der Blockchain übertragbare Token bereitgestellt werden. Die drei heute eingeführten Portfolio-Token basieren auf von BlackRock unterstützten Portfoliostrategien, die BlackRock für Ondo entwickelt hat. Damit können berechtigte On-Chain-Anleger erstmals über einen einzigen Token ein Engagement in solchen Strategien eingehen.

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    Für diversifizierte, professionell konzipierte Anlagestrategien waren bislang Wertpapierdepots und traditionelle Fondsstrukturen erforderlich. Da diese On-Chain-Portfolios nun als von Ondo bereitgestellte, Peer-to-Peer übertragbare Token angeboten werden, stehen sie berechtigten Anlegern außerhalb der USA in zugelassenen Rechtsräumen über die von ihnen bereits genutzten Wallets, Börsen und DeFi-Anwendungen zur Verfügung.

    Der Vertrieb ist nur ein Teil des Ganzen. Die Übertragung von Portfolios auf die Blockchain kann neue Möglichkeiten eröffnen: eine automatische Neugewichtung auf Smart-Contract-Ebene, Portfolios, die vollständig programmierbar sind und sich mit der gesamten On-Chain-Wirtschaft kombinieren lassen, sowie die Möglichkeit, verschiedene Anlageklassen in einem einzigen Token zu vereinen. Ondo Intelligent Portfolios schafft die Infrastruktur, um Portfolios, die auf den Strategien führender Vermögensverwalter basieren, in die Blockchain zu integrieren.

    „Die Tokenisierung eröffnet neue Möglichkeiten, Portfoliostrategien über digitale Infrastrukturen bereitzustellen. Diversifizierte Portfoliostrategien können in tokenisierte Anlageprodukte integriert werden, sodass berechtigte Anleger über ein einziges Instrument Zugang zu diversifizierten Portfolioallokationen erhalten. Dies zeigt, wie bewährte Ansätze zur Portfoliozusammenstellung über neue Kanäle und Technologien bereitgestellt werden können." - Lisa O'Connor ist globale Leiterin des Teams Model Portfolio Solutions und Co-Anlageleiterin für Global Solutions innerhalb der Multi-Asset Strategies Group bei BlackRock

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