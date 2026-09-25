Gegen Paketflut
Neue 2-Euro-Gebühr für Importe in die EU
- Ab November zahlen Plattformen zwei Euro Gebühr
- Online-Plattformen tragen die Gebühr, nicht Kunden
- Sechs Milliarden Pakete kamen 2025 in die EU
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Für Millionen im Internet bestellte und in die EU eingeführte Produkte werden künftig zwei Euro mehr fällig. Eine entsprechende neue Bearbeitungsgebühr gilt ab 1. November für Importe aus Drittländern wie China oder den USA, wie aus einem Dokument der Europäischen Kommission hervorgeht.
Für die Zahlung sind nach Angaben der EU-Staaten die Online-Handelsplattformen zuständig - also nicht etwa die Endverbraucher in Europa. Erhoben werden soll sie von den nationalen Behörden. Die neuen Regeln dürften etwa Online-Händler wie Shein , Temu, oder AliExpress betreffen.
Kampf gegen massenhafte Einfuhr von Billigprodukten
Mit der Gebühr will die EU gegen die Flut an Billigpaketen vorgehen. Im Jahr 2025 wickelten die europäischen Zollämter nach Angaben der EU-Staaten rund sechs Milliarden Pakete von Onlinehändlern ab. 90 Prozent davon seien aus China in die EU gelangt. Die Abgabe soll die steigenden Kosten durch die wachsende Zahl kleiner Sendungen aus dem Online-Handel decken, etwa die Sichtung und Kontrolle bei der Einfuhr.
Die neue Bearbeitungsgebühr ist Teil einer größeren Zollreform. Weitere Maßnahmen sollen dafür sorgen, den globalen Handel zu erleichtern, Zölle effizienter zu erheben und die Kontrollen von nicht konformen, gefährlichen oder unsicheren Waren zu verschärfen. Unter anderem entsteht eine neue EU-Zollbehörde, die im kommenden Jahr in Lille ihre Arbeit aufnehmen soll.
Billigimporte seit Juli auch verzollt
Seit Juli wird unabhängig davon auch auf günstige Waren aus dem Ausland Zoll fällig. Pro Warengruppe in der Sendung werden pauschal drei Euro berechnet. Dafür sind eigentlich die Verkäufer oder Importeure verantwortlich. Manche Händler reichen die Zollpauschale aber an Verbraucher weiter, die nun mehr zahlen müssen.
Europaweite Daten, wie sich die Paketzahlen seitdem verändert haben, sind noch nicht bekannt. Nach Frankreich wurden nach Angaben des dortigen Wirtschaftsministeriums in den ersten Wochen bis zu 40 Prozent weniger kleine Pakete eingeführt.
Die Zollpauschale ist als Übergangslösung gedacht, bis 2028 eine neue digitale Plattform zur Abwicklung und Kontrolle an den Start geht und dann alle in die EU importierten Waren ab dem ersten Euro zollpflichtig sind./rdz/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 217,7 auf Tradegate (25. September 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +40,62 %/+68,28 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
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Ray Dalio mag recht haben, dass die investierten Summen zu groß sind. Er mag auch recht haben, dass Nvidia beim Platzen der Blase massiv unter Druck geraten könnte.
Ehrlich gesagt sehe ich jedoch nur wenige Probleme für Microsoft, Alphabet oder auch Amazon. Warum? Weil diese Unternehmen auch unabhängig von KI enorme Gewinne erwirtschaften und selbst ohne weitere Investitionen weiterhin massive positive Cashflows erzielen würden.
In dem Moment, in dem die Investitionen in KI-Rechenzentren reduziert oder sogar gestoppt werden, würden die Cashflows förmlich explodieren. Dann würde man erst erkennen, wie niedrig die Bewertung dieser Unternehmen tatsächlich ist. Die Folge könnten massiv steigende Aktienkurse sein.
Natürlich ist das investierte Kapital bereits gebunden und wird in den kommenden Jahren schrittweise abgeschrieben. Dem stehen jedoch auch erhebliche Umsätze aus den Rechenzentren gegenüber.
Einen Aspekt sehe ich allerdings kritisch: Sollte ein großes Unternehmen wie Anthropic oder OpenAI insolvent werden, könnten folgende Effekte eintreten:
- Auf der einen Seite würde ein erheblicher Teil der Kundennachfrage wegfallen, den diese Unternehmen heute erzeugen.
- Auf der anderen Seite halten die Hyperscaler beträchtliche Beteiligungen an diesen KI-Unternehmen. Diese Beteiligungen müssten dann abgeschrieben oder zumindest deutlich im Wert reduziert werden.
Was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Ich selbst bleibe definitiv in Amazon, Alphabet und Microsoft investiert. In OpenAI, Anthropic oder auch Nvidia würde ich hingegen keinen Cent investieren. Aber das ist lediglich mein persönlicher Ansatz.
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/tech/amazon-onlinehaendler-wegen-moeglicher-preismanipulation-bei-werbung-verklagt-a-ba5decdf-d6d8-4e91-a375-2a3fd1e822bf
hast vollkommen recht + amazon aktuell mit 20% im plus ( gekauft vor ca. 1 jahr )ist sogar mit weniger alls 10 prozent präsent ..der rest besteht aus Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/675/board/20250810114704-screenshot-2025-08-10-at-11-46-19-musterdepot-mei.png + das seit knapp 5 jahren oder so ....