Börsenstart USA - 25.09. - US Tech 100 stark +0,40 %

Der US 30 bewegt sich bei 51.559,44 PKT und steigt um +0,38 %.

Top-Werte: Microsoft +3,41 %, Caterpillar +1,98 %, Cisco Systems +1,48 %, Amgen +1,13 %, Travelers Companies -0,71 %

Flop-Werte: Nike (B) -1,17 %, Salesforce -0,75 %, Visa (A) -0,72 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 30.605,67 PKT und steigt um +0,40 %.

Top-Werte: Datadog Registered (A) +8,46 %, Arm Holdings +4,25 %, Qualcomm +3,66 %, Microsoft +3,41 %, Microchip Technology +2,90 %

Flop-Werte: Comcast (A) -2,92 %, Palo Alto Networks -2,87 %, Shopify -2,71 %, Meta Platforms (A) -2,58 %, Fortinet -2,20 %

Der US 500 steht aktuell (15:59:28) bei 7.723,59 PKT und steigt um +0,26 %.

Top-Werte: Datadog Registered (A) +8,46 %, Jabil +6,23 %, Generac Holdings +4,38 %, Humana +4,26 %, Super Micro Computer +4,25 %

Flop-Werte: Akamai Technologies -9,36 %, Gen Digital -3,49 %, Dow -3,09 %, Comcast (A) -2,92 %, Palo Alto Networks -2,87 %

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