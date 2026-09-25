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    Besonders beachtet!

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Datadog Registered (A) Aktie stark gefragt - 25.09.2026

    Die Datadog Registered (A) Aktie notiert am 25.09.2026 mit +8,46 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Datadog Registered (A) Aktie stark gefragt - 25.09.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

    Datadog Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.09.2026

    Die Datadog Registered (A) Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +8,46 % auf 243,50. Damit gewinnt die Aktie +19,00  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,70 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Datadog Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +1,70 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 243,50. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Datadog Registered (A) Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +15,92 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +19,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,29 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +93,71 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,40 % geändert.

    Datadog Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,32 %
    1 Monat +26,29 %
    3 Monate +15,92 %
    1 Jahr +94,81 %
    Stand: 25.09.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

    Es gibt 335 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 82,05 Mrd.EUR € wert.

    Datadog Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Datadog Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Datadog Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Datadog Registered (A)

    +6,42 %
    +18,36 %
    +26,42 %
    +16,58 %
    +95,63 %
    +174,97 %
    +79,53 %
    +275,78 %
    ISIN:US23804L1035WKN:A2PSFR
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