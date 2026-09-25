Datadog Registered (A) Aktie stark gefragt - 25.09.2026

Die Datadog Registered (A) Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +8,46 % auf 243,50€. Damit gewinnt die Aktie +19,00 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,70 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Datadog Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +1,70 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 243,50€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Datadog Registered (A) Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +15,92 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +19,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,29 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +93,71 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,40 % geändert.

Datadog Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +19,32 % 1 Monat +26,29 % 3 Monate +15,92 % 1 Jahr +94,81 %

Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

Stand: 25.09.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 335 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 82,05 Mrd.EUR € wert.

Datadog Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Datadog Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Datadog Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.