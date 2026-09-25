🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    US-Handelsbeauftragter

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Am Montag Ergebnisse zu Xi-Treffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Greer kündigt Montag Details zu Fortschritten an
    • Zollpause zwischen USA und China wird verlängert
    • Xi spricht von Einigungen, nennt aber keine Details
    US-Handelsbeauftragter - Am Montag Ergebnisse zu Xi-Treffen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Handelsbeauftragter Jamieson Greer hat Details zu Fortschritten im Handelsstreit zwischen den USA und China nach dem Xi-Besuch in Washington in Aussicht gestellt - voraussichtlich am Montag. Dann werde man sehr viel mehr Details darüber veröffentlichen, was man in den vergangenen Wochen bei den Verhandlungen mit China erreicht habe, sagte Greer dem US-Sender CNBC.

    Xi Jinpings Staatsbesuch in Washington endet an diesem Freitag. Die Reise war seit der Ankunft am Mittwoch geprägt von zeremoniellen Terminen. Mögliche Ergebnisse und Entscheidungen machten US-Präsident Donald Trump und Xi nicht in ihren Reden bekannt.

    Die US-Regierung hatte zu Beginn des Staatsbesuchs mitgeteilt, dass sie eine Zollpause zwischen beiden Ländern verlängert habe. Die bis November ausgesetzten zusätzlichen Zölle auf Importe chinesischer Waren werden laut US-Finanzminister Scott Bessent um weitere zwei Monate aufgeschoben. Wäre die Einigung ausgelaufen, hätte China auch seine Exportkontrollen auf seltene Erden ausgeweitet.

    Von chinesischer Seite lag zunächst keine Bestätigung für die Verlängerung vor. Xi hatte lediglich beim Staatsbankett von "vielen neuen Einigungen" in den Gesprächen gesprochen, ohne jedoch Details zu nennen./rin/DP/nas







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    US-Handelsbeauftragter Am Montag Ergebnisse zu Xi-Treffen US-Handelsbeauftragter Jamieson Greer hat Details zu Fortschritten im Handelsstreit zwischen den USA und China nach dem Xi-Besuch in Washington in Aussicht gestellt - voraussichtlich am Montag. Dann werde man sehr viel mehr Details darüber …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     