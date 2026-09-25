Am Montag Ergebnisse zu Xi-Treffen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Handelsbeauftragter Jamieson Greer hat Details zu Fortschritten im Handelsstreit zwischen den USA und China nach dem Xi-Besuch in Washington in Aussicht gestellt - voraussichtlich am Montag. Dann werde man sehr viel mehr Details darüber veröffentlichen, was man in den vergangenen Wochen bei den Verhandlungen mit China erreicht habe, sagte Greer dem US-Sender CNBC.

Xi Jinpings Staatsbesuch in Washington endet an diesem Freitag. Die Reise war seit der Ankunft am Mittwoch geprägt von zeremoniellen Terminen. Mögliche Ergebnisse und Entscheidungen machten US-Präsident Donald Trump und Xi nicht in ihren Reden bekannt.