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    Börse Stuttgart

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    Trump und Xi verlängern Zollpause

    Für Sie zusammengefasst
    • USA und China verlängern Zollmoratorium bis Januar
    • Renditen steigen und setzen Aktien unter Druck
    • DAX steht bei rund 25.455 Punkten am Mittag
    Börse Stuttgart - Trump und Xi verlängern Zollpause
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Täglicher Marktbericht Börse Stuttgart 25.09.2026, 12:45 Uhr | Verfasser: Steffen Heizereder Die USA und China haben am Donnerstag am Rande des dreitägigen Staatsbesuchs von Chinas Präsident Xi Jinping in Washington eine Verlängerung ihres Zollmoratoriums um zwei Monate bis zum 10. Januar 2027 vereinbart. Das teilte US-Finanzminister Scott Bessent dem Sender Fox News mit. Ohne Einigung wäre der sogenannte Busan-Handelspakt am 10. November ausgelaufen - die gegenseitigen Zölle wären dann deutlich gestiegen. Darüber hinaus verhandeln beide Seiten laut dem Weißen Haus über Zollsenkungen für Waren im Wert von 30 Milliarden Dollar. Der Gipfel ist der erste Staatsbesuch eines chinesischen Präsidenten in Washington seit elf Jahren. Neben dem Handel standen Künstliche Intelligenz, der Iran-Krieg und die Taiwan-Frage auf der Agenda. Eine Einigung auf gemeinsame KI-Sicherheitsstandards scheiterte. An einem Staatsbankett am Abend nahmen laut Medienberichten unter anderem die Konzernchefs von Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia und Tesla teil. Die Wall Street reagierte am Gipfeltag zurückhaltend. Der Dow Jones schloss 161 Punkte tiefer bei 51.349 Punkten. Der S&P 500 gab leicht auf 7.704 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist auf 5,175 Prozent angezogen - den höchsten Wert seit Juli 2007. Auch am europäischen Rentenmarkt zogen die Renditen an: Zehnjährige Bundesanleihen rentierten gestern nach Angaben der Bundesbank bei 3,57 Prozent, nach 3,46 Prozent am Vortag. Höhere Renditen machen festverzinsliche Anlagen attraktiver und können damit Aktien unter Druck setzen. Der DAX notiert aktuell bei ca. 25.455 Punkten (Stand: 12:45 Uhr). Am Nachmittag stehen mit den US-Auftragseingängen für langlebige Güter und dem Verbrauchervertrauen der Universität Michigan zwei Konjunkturdaten an, die Hinweise auf die weitere Zinspolitik geben können. Bereits am 16. September hatte die Fed erstmals seit 2023 die Zinsen angehoben. Dieser Beitrag dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen. Börse Stuttgart Group 2026.






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