🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    GESAMT-ROUNDUP

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kindergeld und Tankrabatt - viele Beschlüsse im Bundesrat

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesrat billigt Tankrabatt und Kindergeldreform
    • Neue Befugnisse für Bundespolizei und E-Scooter
    • Länder beraten über Sport, Haushalt und neue Regeln
    GESAMT-ROUNDUP - Kindergeld und Tankrabatt - viele Beschlüsse im Bundesrat
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrat hat den Weg für den Tankrabatt und das antragslose Kindergeld freigemacht. Auch zahlreiche weitere Beschlüsse fasste die Länderkammer in ihrer ersten Herbstsitzung:

    Tankrabatt

    Wenige Stunden nach dem Bundestag gab auch der Bundesrat grünes Licht für einen erneuten Tankrabatt wegen der hohen Spritpreise. Mit dem Gesetz der schwarz-roten Koalition wird die Energiesteuer auf Diesel und Benzin von Oktober bis Ende Dezember um 14 Cent je Liter gesenkt. Mit Mehrwertsteuer ergibt sich eine Entlastung um 17 Cent pro Liter. Das Gesetz soll zum 1. Oktober in Kraft treten. Bund und Länder sollen die erwarteten Steuerausfälle von 2,5 Milliarden Euro je zur Hälfte tragen. Bereits im Frühjahr hatte es einen zweimonatigen Tankrabatt gegeben.

    Kindergeld

    Eltern müssten künftig in vielen Fällen keinen Kindergeldantrag mehr stellen. Das entsprechende Gesetz passierte den Bundesrat. Bisher wird Kindergeld nur auf Antrag gezahlt. Die Auszahlung soll möglich werden, sobald das Kind eine steuerliche Identifikationsnummer erhalten hat. Bekannt sein muss der Familienkasse unter anderem die Kontoverbindung. Zunächst soll das Verfahren für Familien gelten, die bereits für ein älteres Kind Kindergeld bekommen. Später soll das Verfahren auf erste Kinder ausgeweitet werden. Das Gesetz tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.

    Bundespolizei

    Das neue Bundespolizeigesetz der schwarz-roten Koalition wurde von den Ländern in einem zweiten Anlauf gebilligt. Auch hierüber hatte der Bundestag erst am Morgen entschieden. Die Bundespolizei erhält zusätzliche Befugnisse zur Bekämpfung von Extremismus und Schleuserkriminalität, auch für eine Abschiebehaft oder ein Gewahrsam für ausreisepflichtige Ausländer.

    E-Scooter

    Opfer von Unfällen mit Elektrorollern sollen künftig leichter an Schadenersatz kommen. Der Bundesrat ließ dafür ein Gesetz von Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) passieren. Künftig muss der Betreiber einer E-Roller-Flotte für die Unfallkosten aufkommen, wenn es nicht gelingt, den eigentlichen Verursacher zu belangen. Die Halterhaftung kann laut Regierung auch unmittelbar gegen den Versicherer geltend gemacht werden.

    Spitzensport-Agentur

    Seit längerem ist eine Agentur in der Planung, mit der Bund, Länder und Sportverbände den Spitzensport in Deutschland fördern wollen. Nun gab der Bundesrat grünes Licht und beschloss ein entsprechendes Sportfördergesetz. Die Stiftung soll in Leipzig errichtet werden. Gefördert werden sollen Athletinnen und Athleten, Sportverbände, Sportstätten und Großveranstaltungen und Sport von Menschen mit geistigen Behinderungen.

    Schuldnerberatung

    Ein Gesetz soll besseren Zugang zu Schuldnerberatungsdiensten schaffen. Nach einer Einigung im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag und der Zustimmung im Bundestag gab auch die Länderkammer ihre Zustimmung. Unabhängige Schuldnerberatungsstellen sollen für ihre Beratung auch in Zukunft Entgelte erheben können, allerdings nur in einem begrenzten Rahmen. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen dadurch aber nicht unangemessen belastet werden.

    Bundeshaushalt

    Der Bundesrat positionierte sich zum Bundeshaushalt 2027 und der weiteren Finanzplanung. Ein Kernanliegen: Bund, Länder und Kommune müssten zusammen dafür sorgen, die Milliarden aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität zügig zu investieren "und damit ein möglichst starkes Wirtschaftswachstum zu ermöglichen", wie es hieß. Komplexe Genehmigungsverfahren stünden teilweise einem schnellen Mittelabfluss entgegen. Rednerinnen und Redner wandten sich gegen geplante höhere Tabak-, Alkohol- und Sektsteuern.

    Lieferdienste

    Die Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen für Essens- und Lebensmittellieferdienste findet sich in einer von mehreren Länder-Entschließungen. Prekären Arbeitsverhältnissen soll ein Ende gemacht werden. Die Bundesregierung soll nach dem Willen des Bundesrats unter anderem eine Pflicht auf den Weg bringen, Plattformbeschäftigte direkt anzustellen anstatt über Subunternehmer. Heute gebe es in der boomenden Branche Probleme wie Scheinselbstständigkeit oder mangelnden Arbeits- und Sozialschutz.

    Autoposing

    Die Länder fordern auch Rechtsverschärfungen gegen das sogenannte Autoposing - die Selbstdarstellung mit aufheulenden Motoren, unnötigem Beschleunigen oder aggressivem Anfahren. Andere Verkehrsteilnehmer würden eingeschüchtert. Die Bundesregierung soll daher ein einheitliches Recht zur Ahndung typischer Fälle schaffen - mit erhöhten Bußgeldern oder befristeten Fahrverboten.

    Nachrichtendienste

    Eine Reihe von Änderungswünschen gab der Bundesrat der Regierung für seine weiteren Beratungen zu neuen Möglichkeiten für die Nachrichtendienste mit. Mit dem Gesetz sollen die Befugnisse von Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst (BND) und Militärischem Abschirmdienst (MAD) gegen Sabotage, Desinformation, Staatsterrorismus und Spionage erweitert werden. So verlangen die Länder eine genaue Berechnung der auf sie zukommenden Kosten. Sie fordern klare Grenzen für verpflichtende Datenübermittlungen etwa durch Finanzbehörden, damit das Steuergeheimnis und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gewahrt bleiben./bw/bro/sam/abc/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    GESAMT-ROUNDUP Kindergeld und Tankrabatt - viele Beschlüsse im Bundesrat Der Bundesrat hat den Weg für den Tankrabatt und das antragslose Kindergeld freigemacht. Auch zahlreiche weitere Beschlüsse fasste die Länderkammer in ihrer ersten Herbstsitzung: Tankrabatt Wenige Stunden nach dem Bundestag gab auch der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     